Nos suggestions de livres pour en apprendre plus sur la monarchie et la famille royale britannique

Si vous avez toujours été fasciné par la monarchie et tout ce qui l'entoure, vous voudrez certainement dévorer ces livres qui vous en apprendront encore plus sur la famille royale britannique et ses dessous.

La famille royale britannique suscite depuis toujours une curiosité et c'est plus que jamais d'actualité dans la foulée des récentes révélations faites par Harry et Meghan dans un documentaire sur Netflix.

8 livres sur la monarchie et la famille royale britannique

Dans ce livre qui paraît simultanément en 16 langues à travers le monde, vous découvrirez des révélations du Prince Harry, le second fils du roi Charles III et de Diana Spencer, princesse de Galles, sur sa vie et les leçons morales qu'il en tire.

Il revient sur les différentes périodes de sa vie... Depuis son apparition, avec son frère William, derrière le cercueil de leur mère en passant par les années qui ont suivi, et notamment ses années dans l'armée de 2005 à 2015, jusqu'à son mariage avec Meghan Markle et leur retrait de leurs fonctions royales.

Maintenant père, acteur dans l’humanitaire et vétéran de guerre, le duc de Sussex milite pour l’écologie et s’engage pour la sensibilisation au bien-être mental. Il vit à Santa Barbara, en Californie, avec sa famille et leurs trois chiens.

Prix : 47,95 $

En 1933, alors âgée de 22 ans, Marion Crawford devient la gouvernante des princesses Elizabeth et Margaret. Pendant dix-sept ans, elle est la confidente privilégiée des sœurs Windsor.

Inspiré de la vie de Marion Crawford, La Gouvernante royale est un formidable roman d’amour, de sacrifice et d’allégeance. On y voit grandir, sous les yeux de Marion, Margaret et Elizabeth. On y vit de l’intérieur les drames et les joies des Windsor, de l’abdication d’Edouard VIII au glamour du couronnement d’Elizabeth II. On y découvre enfin le destin d’une jeune femme que rien ne prédestinait à vivre dans l’ombre de la famille royale.

Prix : 34,95 $

Construit comme un cheminement à la découverte de la souveraine la plus célèbre, cet ouvrage s'appuie sur des documents inédits et des témoignages de proches de la reine en France et en Grande-Bretagne pour dresser le portrait d'Elizabeth II, qui a régné sur le Royaume-Uni depuis 1952.

Prix : 39,95 $

La guerre est déclarée. Harry et William, les deux princes les plus célèbres de la planète, se livrent une bataille aussi impitoyable que mystérieuse. Pour les premières lois, cette enquête au cœur de la famille royale révèle tous les grands secrets d'une lutte fratricide qui met en péril l'une des plus anciennes monarchies d'Europe.

De leur enfance dorée a Londres aux retrouvailles glacées lors des obsèques de leur grand-père le prince Philip, ce document exceptionnel ne néglige aucune zone d'ombre. Qui est véritablement responsable de l'exil fracassant d'Harry aux États-Unis? Pourquoi Meghan Markle est-elle aussi haïe par le personnel de Buckingham? A-t-elle vraiment songé à se suicider? La reine est-elle raciste? Comment Harry et Meghan ont-ils manipulé les médias pour se venger de leur famille?

Entre coups bas et trahisons, Robert Lacey raconte les dessous insoupçonnés d'une bataille familiale qui ressemble de plus en plus à Game of Thrones.

Prix : 34,95 $

Des révélations sur la personnalité de la reine Elisabeth II qui a toujours refusé les interviews et de se livrer intimement, même à ses plus proches collaborateurs. Elle s'exprime par codes et mimiques. La force de son caractère lui a permis de surmonter les crises politiques et au sein de sa propre famille tout en maintenant la monarchie.

Prix : 29,95 $

Lisez sur les sombres secrets de la famille Windsor, maison royale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. À la manière d’une série télévisée, Marc Roche dévoile un univers aussi fermé que passionnant.

Il nous révèle la face cachée de la prestigieuse monarchie, en une quarantaine de scènes et de dialogues hauts en couleur, reconstitués à partir d’évènements réels et d’une enquête approfondie.

L'auteur révèle, entre autres, les tensions entre Catherine et Meghan, les arrangements autour du mariage de William, les soupçons de Scotland Yard à propos de la mort de Diana ou encore les relations compliquées entre la reine Elisabeth II et son fils Charles.

Prix : 29,95 $

Pour échapper aux bombardements qui menacent Londres en 1940, Alathea Fitzalan Howard, dix-sept ans, est envoyée chez son grand-père au domaine de Cumberland Lodge, à quelques pas du château de Windsor.

Adolescente solitaire, elle trouve l’affection dont elle rêvait grâce à son amitié privilégiée avec ses nouveaux voisins : le roi George VI et son épouse, et leurs filles, les princesses Elizabeth et Margaret. Toutes les trois, elles aiment les fêtes, les soirées cinéma et les pique-niques.

Mais la guerre n’est jamais loin. Leur quotidien est rythmé par les sirènes nocturnes, le souvenir des jeunes gens envoyés au front et l’hôpital de campagne où Alathea travaille comme bénévole. Le journal intime d’Alathea dévoile le portrait franc et plein de vie de la famille royale et de la princesse Elizabeth, jeune fille chaleureuse et discrète, déjà en route vers son destin. Une plongée dans la jeunesse de la reine Elizabeth II et de sa sœur Margaret.

Prix : 14,95 $

Tous les fans de la série The Crown vont adorer ce livre ! Château de Windsor, 1943. La princesse Elizabeth retrouve l'officier de marine dont elle avait fait la connaissance à Londres neuf ans auparavant.

Jeune lieutenant de vaisseau dans la Royal Navy, Philip, par ailleurs prince d'origine grecque, représente tout ce qui est contraire à la monarchie anglaise. Rapidement, le roi et la cour apprennent leur relation, qui apparaît contraire au protocole.

