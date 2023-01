Le 9h15

Les découvertes du télescope spatial James Webb

Il y a y peu plus d’un an était lancé le télescope spatial James Webb. Et depuis cet été, il nous transmet des images absolument saisissantes des confins de l’univers. Dans notre 9h15, nous discutons avec Martin Bergeron de l’Agence spatiale canadienne des découvertes que James Webb nous a déjà permis de faire. Et nous parlons également de l’importante contribution du Canada à ce programme.