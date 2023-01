Des bonnes bouteilles pour agrémenter vos soirées froides de janvier

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Des cuvées indémodables

1. Un délicieux vin de macération pour accompagner une fondue au fromage ou des grilled cheese, après une randonnée en raquette ou des glissades avec la famille!

Penedès 2021

Loxarel a Pèl - Masia can Mayol

Catalogne - Espagne

Code : 14435347

Prix : 25,75 $

Disponibilités : 25 bouteilles en ligne et 75 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 12-13 degrés Celsius

Ce 100 % xarel-lo catalan est un vin de macération de haute voltige! On craque pour ses invitants et irrésistibles parfums, pour son gustatif à la fois caressant, huileux et imprégnant, mais également pour sa rassasiante fraîcheur. Un très réussi produit ibérique qui est différent, déroutant, déstabilisant mais très plaisant et satisfaisant. Vous pourriez l'allonger encore 2-3 bonnes années en cave.

2. Un rouge passe-partout pour une fondue bourguignonne en tête-à-tête ou pour votre 5 à 7 en mode après-ski!

Beaujolais 2021

Château Cambon

Beaujolais - France

Code : 12454991

Prix : 27,10 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 155 en succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.1 grammes

Servir à 15 degrés Celsius

Cette valeur sûre fera le bonheur des amoureux de flacons de cette magnifique région viticole qu'est le Beaujolais! La «chair et la soif» se sont donné rendez-vous sous le même liège. Fraîcheur, finesse, gourmandise, digestibilité et «bonne descente» sont de bons mots pour bien décrire ce diablement savoureux rouge exclusivement fait de gamay. Osez l'oublier encore 4 voire 5 ans dans la noirceur de votre réserve.

3. Un savoureux et réconfortant cru pour les fins de soirées en bordure du crépitant foyer et/ou devant vos émissions préférées!

Côtes du Roussillon 2021

Cuvée Laïs - Domaine Olivier Pithon

Roussillon - France

Code : 11925720

Prix : 27,35 $

Disponibilités : 360 bouteilles et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius

Cette sudiste et engageante cuvée a du «punch» et du caractère! On retrouve ici du grenache, du mourvèdre, du carignan ainsi qu'un petit pourcentage de syrah. On hume dans le verre un produit issu de vignes qui ont profité du favorable et très solaire climat méditerranéen. C'est intense, généreux, abondamment fourni en fruit et fort gourmand en bouche. C'est bio, mais aussi et surtout, très bon! Une bouteille qui tiendra la route une bonne décennie dans votre cellier.