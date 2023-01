Morue pochée, orzo aux tomates séchées, olives, câpres et oranges

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS

Morue :

· 4 pavés de morue fraîche (150g chacun)

· 4 tasses (1litre) d’eau

· 2 c. à soupe (30ml) de beurre salé

· 1 oignon, taillé grossièrement

· 1 branche de céleri, taillée grossièrement

· 1 carotte, taillée grossièrement

· 1⁄2 blanc de poireau, taillé grossièrement

· 1 citron, taillé en deux

· 1 bouquet garni (thym, laurier et ail)

· Quantité suffisante de sel et poivre

Orzo :

· 2 tasses (500ml) d’orzo

· 1⁄4 tasse (60ml) d’huile d’olive

· 1⁄2 oignon rouge en brunoise

· 1 tasse (250ml) d’olives mélangées émincées

· 3⁄4 tasses (180ml) de câpres

· 1⁄2 tasse (125ml) de tomates séchées émincées

· 1 gousse d’ail, hachée

· 1 citron (jus et zeste)

· 1⁄4 tasse (60ml) d’aneth ciselée

· 1 tasse (250ml) de feta émietté

· 2 oranges cara cara en suprêmes

PRÉPARATION

Étape 1 : Dans un rondeau, chauffer le beurre à feu moyen et y faire suer les légumes de 2 à 3 minutes. Ajouter le jus du citron et mouiller avec l’eau. Ajouter la feuille de laurier, le thym et l’ail, puis assaisonner de sel et poivre. Laisser cuire 10 minutes et passer au tamis fin, dans un autre rondeau. Réserver pour la cuisson de la morue.

Étape 2 : Faire bouillir 4 litres d’eau bien salée et y plonger l’orzo pour une dizaine de minutes ou jusqu’à ce qu’il soit al dente. Égoutter et réserver.

Étape 3 : Dans un rondeau, chauffer l’huile d’olive avec l’ail hachée et l’oignon rouge puis laisser cuire 1 minute. Ajouter ensuite les câpres, les olives, le jus et le zeste de citron. Ajouter l’orzo égoutté et assaisonner au goût.

Étape 4 : Pour la cuisson de la morue, disposer les pavés dans le court-bouillon et cuire à feu doux, 4 à 6 minutes. Retirer-les délicatement à l’aide d’une spatule trouée et les servir sur une généreuse portion d’orzo. Garnir de quelques feuilles d’aneth et de suprêmes d’oranges sanguines.

Bon appétit !