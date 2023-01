«Amazon Hacks» : 15 idées pour bien ranger et organiser la lingerie

Si vous repoussez depuis trop longtemps déjà l'organisation de la lingerie qui déborde de draps, de couvertures et de taies d'oreiller, voici 15 «Amazon Hacks» qui vous donneront envie d'y mettre de l'ordre.

Le début de l'année nous donne souvent envie d'épurer nos pièces et de trier afin de se débarasser de ce qu'on ne se sert plus. Profitez de cet élan de motivation pour vous transformer en Marie Kondo et pour organiser la lingerie à petit prix!

15 « Amazon Hacks » pour organiser la lingerie

Rangez et classez vos ensembles de draps dans ces organiseurs plus communément utilisés dans le bureau. Ces porte-revues pourront être identifiés avec la taille de chacun des ensembles pour s'y retrouver plus facilement ensuite.

Ces trois organisateurs avec poignée de transport sont fort utiles pour placer les grosses couvertures chaudes qu'on n'utilise pas à l'année. Lorsque vous n'en avez pas besoin, vous pouvez les plier et les mettre dans votre tiroir ou armoire pour économiser de l'espace.

Si vous aimez que ce soit à la fois rangé, mais aussi joli, vous voudrez sans doute ce panier à linge pour classer les plus grosses couvertures ou même les couettes d'hiver qui prennent toujours beaucoup de place.

Ces paniers en métal sont parfaits pour ordonner les surplus de taies d'oreiller ou même des serviettes à main. Ils sont esthétiques en plus d'être fort pratiques.

Courtoisie Simply organized

En cas d'abscence de tablettes pour bien ranger le linge de lit, ces boîtes de rangement s'avèrent une belle option à considérer pour optimiser votre espace rangement. Elles peuvent s'empiler facilement et sa fenêtre à l'avant vous permet de voir ce qu'elle contient.

Idéal pour l'organisation de la lingerie et pour économiser de l'espace, ces sacs de rangement vous donneront vite l'impression que chaque chose est à sa place! De plus, le sac est empilable pour maximiser l'espace.

Si vous appréciez les choses bien classées, vous adopterez rapidement ces séparateurs d'étagères pour vos tablettes de lingerie.

Courtoisie Arin Solange at home

Toutes les surfaces peuvent être exploitées pour y créer du rangement. L'intérieur de la porte peut accueillir un rangement réglable comme celui-ci pour de plus petits articles de maison.

Si vous cherchez à agrandir la lingerie par l'intérieur, ce panier de rangement qu'on glisse sous une tablette vous offrira un endroit additionnel pour stocker des débarbouillettes.

Courtoisie A Pretty Fix

Cette corbeille à linge peut facilement loger les housses de couette ou les grosses douillettes qu'on aime donc conserver pour les soirées cinéma dans le salon.

Courtoisie Pinterest

Une fois l'ordre remis dans la lingerie, vous aurez possiblement même assez de place pour y ranger le fer à repasser derrière la porte de ce garde-robe tout propre!

Organisez les draps, couvertures, serviettes avec ces rangements pratiques lors de votre prochaine rage de ménage!

Courtoisie Canadian Living

De simple cintres peuvent être une belle alternative pour classer nos avoirs! Ces cintres en bois vous seront très utiles au moment de ranger vos couvertures.

Courtoisie Rambling Renovators

Cette boîte de rangement tournante a déjà sa place dans le garde-manger, mais elle est tout aussi utile dans la lingerie. On y dépose nos produits d'hygiène personnelle ou les médicaments en trop. Le tour est joué!

Courtoisie Angel Wise

Si c'est l'espace qui manque tout simplement, songez à vous procurer ces sacs de rangement sous vide qui sont absolument magiques lorsque vient le temps de ranger des articles de maison plus massifs. On les adore pour les oreillers extra dont on ne se sert que rarement, par exemple.

