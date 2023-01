Les suggestions de lecture du 22 janvier 2023

Frédérique Dufort partage ses coups de cœur littéraires du moment.

1- La nurse du Yorkshire

Stacey Halls

Michel Lafon

West Yorkshire, 1904. Ruby, jeune nurse qui ne désire pas quitter pour les Amériques, se voit offrir un nouvel emploi dans une famille très mystérieuse. Il y a le père, un propriétaire d’usine presque trop aimable. La mère, cette femme qui ne s’implique pas du tout et semble flotter dans un univers parallèle. Les employés, très réticents à accueillir une nouvelle venue. Puis il y a l’ancienne nurse, morte de vieillesse dans le lit où elle-même dort maintenant. Et que dire de la marmaille dont elle doit s’occuper... des enfants aussi attachants qu’insaisissables, comme tout ce qui se trouve sur cette propriété d’ailleurs.... Mais qu’ont-ils donc à cacher?

2- Romandamour (à paraître le 31 janvier)

Amélie Dumoulin

QA

Un accident. Deux morts. Barbara et son conjoint, parents de trois petits trésors et dont la famille se résume à une amie.

Surnom : Nemo

Âge : 30 ans, jeune adulte un peu naïve, qui à 31 ans, devient soudainement mère de trois enfants. Léger changement de plan.

Dans un beau petit journal acheté sur un coup de tête dans une papeterie, Nemo décide soudainement de se livrer sur papier à sa Barb adorée. Pour lui parler de sa vie, l’envoyer promener d’être partie, lui avouer ses incartades, discuter, mais surtout rire et pleurer avec celle qui saurait tellement quoi faire à sa place.

La seule promesse qu’elle lui fait : jeter ce cahier une fois qu’elle sera guérie – ouin non, peut-être le recycler, question de lui donner une meilleure deuxième vie.

Poignant. Drôle. Beau. Rempli de petites étoiles.

3- Les crimes de nos pères

Asa Larsson

Albin Michel

Une tentative de suicide abandonnée, qui se transforme en découverte de meurtre sur une île familiale désertée. Qui en voulait donc à ce vieil alcoolique esseulé ? Et que dire du cadavre du père de Borj Strom, ancien boxeur professionnel, découvert dans le congélateur de la famille Pekkari... C’est ce que Rebecka Martinsson, ancienne avocate fiscaliste maintenant procureure pour un service de police où rien ne se passe jamais, tentera de découvrir.

4- La sueur est un désir d'évaporation

Anne Genest

Libre expression

À l’aube de la cinquantaine, Jacynthe décide de prendre le temps de faire des choses pour soi afin de ne pas « s’éteindre », de retrouver la flamme de jeune femme qui sommeille en elle. Dans ses résolutions ; faire de la course à pied. C’est à travers un roman écrit comme un journal intime que nous suivrons les réflexions de Bernard, son conjoint, témoin de toutes ces transformations qui chambouleront leurs deux univers ; car si l’un décide de changer, l’autre a parfois tendance à sombrer...

5- Faire plus avec moins

Vicky Payeur

Éditions de l'homme

Il est difficile d’économiser alors que l’envie d’acheter est partout autour de nous ; l’accès au commerce en ligne et au crédit rend d’ailleurs les petites « folies » beaucoup plus fréquentes et moins réfléchies. Dans un monde où la majorité sont endettés et travaillent afin de surconsommer, Vicky Payeur propose ici des astuces et réflexions afin de métamorphoser son budget et enfin comprendre la liberté qui vient avec la frugalité.

6- Michelle Obama - cette lumière en nous

Michelle Obama

Flammarion

J’avais envie de découvrir l’univers de cette grande dame qui semble être constamment baignée de lumière. Malgré un parcours difficile et plus qu’atypique, après 8 ans à titre de première dame, Michelle Obama cherche encore à laisser une trace, à aider son prochain. Elle est l’amie, la grande sœur, la tante, tout en étant plus grande que nature de par sa bonté et sa douceur.

Ce livre apportera du réconfort à qui cherche un peu positif, une lecture légère et qui nous rappelle à quel point de petits gestes peuvent faire toute la différence. Car il ne faut jamais oublier le pouvoir de la lumière qui est en nous ; celle qui se transmet à notre prochain.