10 chalets Airbnb à louer pour reconnecter en amoureux à la Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin, offrez-vous du temps de qualité et partez séjourner dans un douillet Airbnb avec votre personne. Voici un TOP 10 de chalets qui ravivront la flamme à tout coup!

10 Airbnb où passer la Saint-Valentin en amoureux

Évadez-vous de la routine en séjournant dans cette cabane de style farmhouse pour votre Saint-Valentin! Détendez-vous avec l'être aimé dans le spa et le sauna sec. Le soir venu, observez les étoiles au son du crépitement du foyer pour une escapade en amoureux totalement réussie!

Courtoisie Airbnb

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 demi-salle de bain

250 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Cet endroit vous fera découvrir un magnifique décor en pleine forêt, avec les plus incroyables levers du soleil des environs! Si vous adorez le plein air, vous serez servis avec ce repère situé sur le Mont-Tourbillon au Lac-Beauport.

Courtoisie Airbnb

4 voyageurs · 1 chambre · 2 lits · 1 salle de bain

265 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Envie d'un séjour en pleine nature avec spa privé et vue sur le lac et la forêt? Ne cherchez plus quoi faire à la Saint-Valentin cette année. Offrez-vous du bon temps au chalet branchu situé à Val-des-Monts pour passer du temps de qualité avec votre douce moitié.

Courtoisie Airbnb

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 salle de bain

350 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce chalet dans les bois vous permet de vivre l'ultime de micro-maison. Située sur une propriété de 10 acres, loin de la route et des voisins, cette cabine canadienne possède une fenestration abondante qui fera le plus grand bien à votre couple!

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 demi-salle de bain

179 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Harmonieuse et relaxante, cette micro-maison vous permet de vivre une expérience minimaliste haut de gamme en Mauricie. Pour souligner le 14 février en famille ou entre amis, optez pour La Louve pour célébrer l'amour et l'amitié!

Courtoisie Airbnb

6 voyageurs · 2 chambres · 4 lits · 1 salle de bain

357 $/nuit. Deux nuits minimum.

Pour reconnecter avec votre partenaire, cette micro-maison Airbnb est parfaite pour décrocher du train-train quotidien et pour partager du bon temps à deux le week-end avant la Saint-Valentin!

Courtoisie Airbnb

2 voyageurs · 1 chambre · 2 lits · 1 salle de bain

125 $/nuit. Deux nuits minimum.

Détendez-vous et relaxez à la Saint-Valentin dans ce logement tranquille et élégant du côté de Charlevoix. Charmez votre partenaire avec la magnifique vue sur le fleuve que vous aurez sur place!

Courtoisie Airbnb

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 salle de bain

225 $/nuit. Deux nuits minimum.

Soif de dépaysement? Prenez la clé des champs pour déclarer votre amour et séjournez dans ce coquet dôme sur le bord de l'eau. Plaisir garanti si vous aimez jouer dehors et faire le plein d'air frais!

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

297 $/nuit. Deux nuits minimum.

Un séjour dans ce cocon basé à Hatley ravivra la flamme. Vivez au rythme de la nature, sans électricité ni eau courante, l'instant de quelques jours!

Courtoisie Airbnb

3 voyageurs · Studio · 2 lits · Demi-salle de bain

117 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ces prêts-à-camper sont accessibles toute l’année et vous offrent de savourer un séjour en pleine nature. Dans un décor rustique et chaleureux, créez des souvenirs en amoureux. Il est aussi possible d'apporter votre compagnon canin qui est le bienvenu dans ces installations!

Courtoisie Airbnb

6 voyageurs · 2 chambres · 2 lits

155 $/nuit. Deux nuits minimum.