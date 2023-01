Chat ou chaton qui miaule : comportements, significations et explications

Contrairement à l'aboiement chez le chien, le miaulement du chat lui permet de communiquer avec son maître. Votre animal de compagnie veut vous dire plein de choses, mais il peut être difficile de cerner ce qu'il attend de votre part. On vous explique pourquoi les chats miaulent dans cet article.

Saviez-vous que les miaulements ont été élaborés presque exclusivement pour les êtres humains? Dans la nature, les miaulements ne font pas partie de la communication entre chats.

Les raisons pour lesquelles votre chat miaule

Un chat peut miauler pour différentes raisons. Parmi celles-ci, il peut vous réclamer parce qu’il souhaite obtenir quelque chose. Cela peut être pour avoir de la nourriture, de l’eau, qu’on lui ouvre la porte, que l’on joue avec lui, qu’on lui fasse des câlins, etc. Il n’est ainsi pas rare que votre animal miaule la nuit ou très tôt le matin lorsqu’il s’ennuie et souhaite s’amuser avec vous.

Il se peut qu'un chat miaule, car il est heureux de voir son maître. Ainsi, il vous accueille avec un miaulement aigu, la queue verticale : c’est une forme de salutation exprimant sa joie de vous voir. Elle peut aussi s’accompagner d’un ronronnement et de câlins.

Pexels Sam Lion

Un chat aura tendance à miauler s'il est en colère ou apeuré. Le miaulement sera alors plutôt fort, long et grave. Si votre chat miaule de façon inhabituelle et excessive, il est possible qu’il soit malade. Prêtez attention à son comportement et restez à l'écoute de ses comportements.

Autrement, le chat émet des miaulements répétés lorsqu'il est en chaleur. Ils se reconnaissent à leur sonorité souvent rauque, longue et intense.

Enfin, il peut aussi être stressé ou excité et lâcher un miaulement saccadé. Cela peut arriver quand il voit une proie (oiseau, insecte) et souhaite l’attraper. Il s’accompagne souvent de mouvements de la queue impatients.