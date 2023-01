La réalité du stress de l'accouchement

MAISON ET FAMILLE - On entend souvent des phrases comme: « ça fait des milliers d’années que les femmes accouchent » « C’est naturel » « Tu vas oublier la douleur une fois le bébé dans tes bras » et entendre ces phrases-là vient en quelque sorte banaliser l’accouchement et ça culpabilise les femmes pour qui l’accouchement ne se passe pas bien. Pourtant, il y a des études qui ont démontré que 1 femme sur 10 souffre de troubles de stress post-traumatique à l’accouchement. Les troubles anxieux post-accouchement peuvent également toucher les papas, ça serait même 2 à 18 % des pères. En plus, 1 père sur 7 se dit sérieusement préoccupé par l’accouchement, donc c’est vraiment une histoire de famille!