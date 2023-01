Les 8 meilleurs leggings pour être confortable

Le confort, ça n'a pas de prix. Le legging est un juste au corps qui se porte tous les jours, autant à la salle de yoga qu'à la maison. Voici 8 leggings ultra-confortables, qui épouseront vos courbes et amélioreront vos performances.

Un legging de qualité doit être léger, résistant, extensible et offrir un certain gainage.

8 leggings confortables :

1. Legging taille haute, Amazon

Voici le legging le plus vendu sur la plateforme Amazon! Le legging de la marque Sunzel est résistant, extensible, doux et respirant. Offert dans une grande variété de couleurs et de grandeurs, ce legging taille haute est conçu pour soutenir les muscles lors de l'effort.

ACHETEZ LEGGING SUNZEL

AMAZON

2. Le legging uni taille haute, Simons

Ce n'est pas surprenant que ce legging soit l'un des plus appréciés par la clientèle de la Maison Simons! Offert en trois couleurs neutres, ce doux legging est conçu avec 11 bouteilles de plastique recyclées. Le confort n'aura jamais été aussi satisfaisant!

ACHETEZ LEGGING I.FIVE

MAISON SIMONS

3. Pantalon de yoga à jambe large, Old Nany

Croyez-le ou non, notre équipe ne jure que par cette paire de leggings à 40$! Ce pantalon de yoga, ultra-confortable, peut autant être porté à la salle d'entraînement qu'au bureau. En plus, il est offert en 10 tailles différentes afin de convenir à toutes les silhouettes.

ACHETEZ LEGGING POWERCHILL

OLD NAVY

4. Legging en tissu recyclé, Gap

Ce legging taille haute reste le modèle le plus populaire chez Gap. Grâce à son tissu extensible et recyclé, ce legging offre une excellente liberté de mouvement tout en assurant un maintien optimal, lors de l'effort. Il est offert en cinq couleurs amusantes, soit le rose fluo, le vert fluo, le bleu bristol, le vert sauge et le motif léopard.

ACHETEZ LEGGING GAPFIT

GAP

5. Legging classique, Adidas

Ce legging signature de la marque Adidas reste un classique que nous continuons à porter, année après année. Ce basique indispensable se distingue par ses trois bandes blanches, mais aussi par son style décontracté. Ce legging confortable est conçu dans un tissu doux et extensible.

ACHETEZ LEGGING ADIDAS

6. Legging taille haute, Lululemon

La technologie Align est une véritable révolution dans le monde du yoga (et du confort)! Le legging Align, conçu à partir de Nylon et Lycra, est extensible, doux, mais surtout ultraléger. Il s'adapte au corps de la femme, un peu comme une seconde peau.

ACHETEZ LEGGING ALIGN

Lululemon

7. Legging détente, Laura Pus

Toutes les femmes ont besoin d'un legging facile à enfiler et confortable. Celui-ci a l'avantage de pouvoir s'agencer avec tous vos hauts, que vous soyez en mode détente ou sortie.

ACHETEZ LEGGINGS LAURA PLUS

LAURA PLUS

8. Legging imprimé en laine polaire, Columbia

Le legging le plus populaire chez Colombia est un legging fabriqué à partir de laine micropolaire. Doux et léger, ce legging peut autant être porté lors des activités dynamiques que lors des moments de détente à la maison.

ACHETEZ LEGGING COLOMBIA