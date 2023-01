Auteur à succès d’une cinquantaine d’ouvrages, Frédéric Lenoir vient de publier son nouveau livre Cultiver le désir et vivre aux éclats

Entrevue

Frédéric Lenoir vient de publier son nouveau livre

Nous recevons de la grande visite d’outre Atlantique : le réputé sociologue, philosophe, auteur et conférencier français Frédéric Lenoir. Il vient de publier Cultiver le désir et vivre aux éclats. Dans ce livre il s’intéresse aux différents désirs qui nous habitent toutes et tous; ceux qui peuvent nous nuire comme ceux qui nous font grandir. Discussion passionnante et enrichissante en perspective.

