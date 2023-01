Beauté : comment réaliser un beau maquillage naturel

Rien de tel que d'opter pour un maquillage naturel afin de montrer sa beauté sous son vrai jour! Il est tout à fait possible de réaliser un beau maquillage naturel sans avoir recours à des produits hyper dispendieux. On vous dit comment dans cet article.

Le look frais « sans maquillage » ou en anglais la tendance « no make-up » continue d'être très à la mode. Ce style de maquillage a pour but de sublimer le visage tout en transparence. Et avouons-le, il nous force à nous réconcilier avec notre visage au naturel et on adore ça!

Ce qu'on veut obtenir? Un teint parfait, des lèvres en santé, des joues roses et des yeux sobrement maquillés avec de jolies couleurs neutres.

Unsplash Kim Carpenter

Tout se joue dans l'équilibre pour réussir à se maquiller le plus naturellement possible.

Comment réaliser un maquillage naturel

1. Appliquer un fond de teint

La toute première étape sera d'appliquer un fond de teint couvrant afin de masquer les imperfections et d'unifier la couleur de la peau. Le fond de teint Infaillible Pro-Matte, de L’Oréal, est parfait pour créer ce look « nude ».

Pour obtenir un effet très naturel, on l'applique avec les doigts et on retire l'excédent de fond de teint avec une petite éponge, tout simplement.

Courtoisie Walmart

Prix : 19,96 $ chez Walmart

Vous pourriez fixer le tout à l'aide d'une poudre libre avant de passer à la prochaine étape.

2. Appliquer un cache-cernes

Après avoir appliqué le fond de teint, on s'attaque aux petits défauts qui demeurent visibles sur le visage. Il est recommandé d'utiliser un cache-cernes d'une teinte plus pâle que le fond de teint.

On craque pour la polyvalence du correcteur de Lise Watier qui renferme cinq différentes teintes. La verte sera fort utile pour camoufler les rougeurs, le jaune couvrira les cernes bleutés et le lilas illumine quant à lui les parties bombées du visage.

Courtoisie Amazon

Prix : 39 $ sur Amazon

3. Ajouter un peu fard à joues

Égayez délicatement vos pommettes avec un fard à joues qui vous donnera bonne mine. Choisissez une teinte rosée que vous appliquerez via des mouvements circulaires pour que ce soit le plus naturel possible!

Ce fard à joues de chez Clarins est un bon allié pour un maquillage nue.

Courtoisie La Baie

Prix : 37 $ chez La Baie

4. Appliquer du fard à paupières

Maintenant que vous avez un teint rayonnant à souhait, on s'attaque au regard. Rehaussez vos yeux à l'aide d'ombres à paupières de couleurs neutres. Cette palette de fards par Maybelline s'avère un bon achat pour réussir ses looks 100% naturels.

Courtoisie Amazon

Prix : 14,21 $ sur Amazon

5. Appliquer un mascara

Pour un maquillage naturel des yeux, il suffit souvent d'une simple touche de mascara noir. Enveloppez vos cils (deux fois plutôt qu'une) avec un mascara longue tenue et le tour est joué!

Courtoisie Amazon

Prix : 10,41 $ sur Amazon

6. Maquiller les sourcils

Enfin, brossez et remplissez vos sourcils à l'aide d'un crayon de la même teinte pour bien structurer le regard. Il vous permettra de remplir les endroits clairsemés et de bien définir les contours.

Ce crayon à sourcils de la marque Marcelle est un must à avoir si vous souhaitez créer un maquillage hyper naturel.

Courtoisie Amazon

Prix : 8,96 $ sur Amazon

7. Faire ressortir les lèvres

Pour finaliser le tout et rehausser subtilement vos lèvres, appliquez un brillant à lèvres, un baume ou un gloss translucide. Si vous préférez le rouge à lèvres, on opte pour une couleur nude.

Cet embellisseur de Clarins au délicieux goût de bonbon est parfait pour redonner aux lèvres un aspect plus lisse et plus lumineux. En plus, il hydrate les lèvres à merveille!

Courtoisie La Baie

Prix : 22 $ à La Baie

Prête à mettre votre maquillage naturel au banc d'essai? Osez-le!