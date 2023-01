Micromariage : 10 inspirations pour suivre la tendance actuelle

Apparue durant la pandémie, la tendance du micromariage gagne en popularité en contexte d'inflation. De plus en plus de couples optent pour le micromariage et épargne ainsi des milliers de dollars pour célébrer leur union. Voici 10 inspirations si vous songez à planifier un plus petit mariage!

• À lire aussi: Voyez la touchante demande en mariage de Philippe Lapeyrie... à 70 pieds de profondeur!

• À lire aussi: Tendances mariage en 2022

Une tendance qui est là pour rester

L’enquête annuelle « Love and Money » de la Banque TD, menée en novembre 2021 auprès de couples américains, a révélé que près d’un tiers de ses répondants prévoyaient d’organiser un micromariage — et c’était avant que l’inflation n’atteigne un sommet des deux côtés de la frontière, à l’été 2022.

Alors que de nombreux couples ont organisé de plus petits mariages ces dernières années en raison des restrictions pandémiques, la plus forte inflation en plusieurs décennies conduit plusieurs à opter pour un micromariage, qui compte généralement un maximum de 50 invités.

Qu'est-ce qu'un micromariage?

Le micromariage est une cérémonie intime avec entre 20 et 50 invités et qui contient les principales traditions d’un mariage classique (robes et costumes, petits cadeaux d'invité·e·s, jolies décorations de table, etc.), adaptées à une plus petite échelle...

L'avantage premier est que les amoureux profiteront plus des festivités et des invités présents à leur journée. De quoi vous donner envie de rendre votre micromariage aussi mémorable qu’une cérémonie avec des centaines d'invités!

10 inspirations pour célébrer un micromariage

1. Soyez créatif pour les places assises durant la cérémonie

Puisque vous n'avez que 50 places assises (et peut-être même moins), vous pouvez vraiment faire preuve de créativité pour rassembler vos quelques invités pour la cérémonie. Utilisez des chaises dépareillés, des canapés, des bottes de foin ou des coussins.

Courtoisie The Knot

Si vous organisez un micromariage à petit budget et que vous cherchez à économiser de l'argent, rassemblez les chaises de salle à manger de quelques personnes que vous connaissez et utilisez-les pour asseoir vos convives!

2. Trouvez un endroit original et significatif

Organisez la cérémonie dans un endroit unique qui est significatif pour vous. Ayant que quelques invités, vous et votre partenaire avez la liberté d'organiser votre cérémonie dans un lieu totalement différent de celui de la réception.

C'est une belle occasion de tenir votre cérémonie dans un lieu qui reflète une passion ou un passe-temps que vous partagez tous les deux, par exemple.

On peut penser à célébrer une union au sommet d'une montagne, sur un bateau, sur un toit, dans une forêt, sur un quai, au musée ou dans un parc national notamment.

Peter Herman Photography

3. Faites participer vos invités à la cérémonie

Les micromariages offrent un tout nouveau niveau de possibilités quant à la participation des invités, surtout en ce qui concerne la cérémonie. Pensez à demander à chaque invité de faire un vœu pour vous et votre partenaire sur la façon dont ils soutiendront votre mariage.

Sinon, demandez-leur de participer à une cérémonie d'union avec des bougies ou du sable, etc. Comme ces quelques invités sont probablement des personnes très proches, vous appréciez ce moment qui promet de grandes émotions!

ok crowe Photography

4. Choisissez un menu sans prétention

On dit adieu au traditionnel service à table et on prévoit un joli buffet rempli de bonnes choses. Cela permet non seulement aux invités d'éviter de rester assis à leur tablée, mais aussi de manger ce dont ils ont vraiment envie.

Courtoisie Lang Floral Designs

Un simple buffet de pizzas peut se transformer en concept wow avec un peu d'imagination. Au dessert, on craque pour un bar à bonbons, de barbe à papa ou à gaufres... Les plus petits convives en raffoleront!

Courtoisie blog.happy-chantilly.com

5. Louez un camion-restaurant

Vous voulez que votre micromariage se distingue des autres? Le « food truck ¢ assure une ambiance décontractée et agréable pour le repas.

De plus, il laisse aux invités le libre choix parmi les plats au menu. Pssst, c'est parfait pour satisfaire tout le monde et pour la gestion des fameuses allergies/intolérances! Voilà une excellente idée à peu de coût pour un micromariage dans la cour.

Courtoisie Stonegate Manor & Gardens

6. Osez la formule pique-nique

Si vous célébrez votre amour dans la cour, le pique-nique est aussi une superbe alternative. On ose et on assume le repas assis par terre.

Créez simplement de petites zones confortables avec des beaux coussins, quelques ustensiles et des breuvages. Les invités se sentiront encore plus à l'aise s'ils sont prévenus de la formule lors de l'envoi de l'invitation.

Blair Schluter Photography

7. Offrez des cadeaux de bienvenue

Le simple fait d'offrir un petit cadeau de bienvenue/remerciement aux invités est un bon moyen de lancer les festivités. Inutile d'y mettre bien des dollars pour faire plaisir à la famille et aux ami•e•s.

Essayez de thématiser vos cadeaux en fonction du lieu et de l'ambiance de votre mariage pour apporter une touche supplémentaire. Si vous organisez un mariage sur une plage, offrez une bouteille d'eau, de la crème solaire et des sandales flip-flop.

Courtoisie planamicrowedding.com

8. Prévoyez des jeux

Alors que la plupart des mariages traditionnels suivent un scénario assez prévisible, tous les paris sont ouverts lorsqu'il s'agit de micromariages. Planifier des jeux est un excellent moyen de faire interagir les invités (ce qui est particulièrement utile s'ils ne se connaissent pas très bien) et de s'assurer que tout le monde s'amuse!

Courtoisie Love Abides Photography

9. Faire une seule grande tablée

Permettez-vous de rassembler tous les gens qui vous sont si précieux et qui se sont mérités une place pour LE grand jour.

Vous pouvez dresser une seule grande table et réunir tous les gens que vous aimez tout près de vous pour une ambiance des plus conviviale!

Courtoisie 100 Layer Cake

10. Organisez un destination wedding

Le micromariage devient alors un prétexte pour organiser des vacances en famille. Rassemblez votre famille et vos amis les plus proches et partez pour le week-end afin que tous en profite véritablement! La location d'un Airbnb est aussi une belle option pour passer du bon temps avec la vingtaine d'invités présents.

Réservez une journée au spa, un délicieux repas dans un restaurant, une partie de golf, etc. Cet événement vous rapprochera et vous permettra de créer des souvenirs indélébiles.