TOP 5 des meilleures couettes de lit

Si vous recherchez activement la parfaite couette faite de duvet, notre TOP 5 des meilleures options sur le marché vous donnera envie de tomber illico dans les bras de Morphée.

On les aime enveloppantes, gonflantes et moelleuses à souhait ces fameuses couettes de lit. On vous présente 5 produits qui ont la cote présentement et qui feront certainement le bonheur des plus grand•e•s dormeur•se•s parmi vous.

Pexels Ketut Subiyanto

Il suffit d'une seule nuit dans un des hôtels Le Germain pour découvrir le confort inégalée de cette luxueuse couette. Son duvet d'oie est léger et moelleux comme un nuage!

Sa construction en carreaux fermés hermétiquement immobilise la bourre dans un compartiment bien précis, ce qui assure une répartition uniforme de la chaleur, tout en permettant un haut facteur de gonflement de 600 pouces cubes par once.

Votre couette gardera sa forme jour après jour, même après les lavages.

Courtoisie Simons

Prix variant entre 425 $ et 675 $, selon la grandeur chez Simons

Cette couette de grande qualité est une autre excellente option pour une expérience ultime de confort. Celle-ci a été rembourrée avec soin au Canada. Son remplissage de duvet est doux et moelleux, composé de petites grappes pelucheuses.

Vous constaterez vite que cette couette est très légère, mais procure tout de même une belle chaleur.

Courtoisie Canadian Down and feather company

Prix (en rabais) variant entre 400 $ et 690 $, selon la grandeur sur Amazon

Voici une couette volumineuse à souhait pour créer un décor digne des grands magazines. Fabriquée au Québec, dans un atelier situé à Lavaltrie, cette couette 4 saisons en duvet est un véritable rêve!

Elle offre l’équilibre parfait: ni trop chaud, ni trop froid. Plus besoin de changer de couette pour passer de l’hiver à l’été et vice et versa.

Le duvet de haute qualité garde son volume pendant des dizaines d’années contrairement au duvet de qualité inférieure (provenant de canards immatures) qui aura tendance à s’aplatir en peu de temps, ses fibres étant trop fragiles.

Facebook Laduvet Nordique

Prix variant entre 369 $ et 515 $, selon la grandeur chez Laduvet Nordique

Découvrez le confort suprême grâce à cette couette Royal Sovereign. Digne d'une chambre de grand hôtel, cette couette de première qualité est faite d'une enveloppe pur satin de coton douce et étanche avec une bourre de duvet d'oie blanche.

Sa conception durable vous permettra de jouir d'un confort incomparable des années durant! À la fois légère et isolante, elle vous gardera au chaud l'hiver tout en étant perméable à l'air pour vous permettre de dormir mieux que jamais.

Courtoisie Linen Chest

Prix (en rabais) variant entre 599,95 $ et 669,95 $, selon la grandeur chez Linen Chest

La couette de la marque Highland Feather offre un niveau inégalé de douceur et de confort. Vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière après avoir dormi sous cette couette en duvet d'oie de Hongrie.

Fabriqué au Canada à partir de matériaux naturels, cet édredon permet de mieux dormir et de réveiller plus frais et dispo que jamais!

Courtoisie Amazon

Prix variant entre 399,99 $ et 666,99 $, selon la grandeur sur Amazon

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter... Bonne nuit!