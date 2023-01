Pourquoi avoir un plan financier en 2023

Avez-vous un plan financier? Si vous avez répondu par la négative, vous n’êtes pas seuls. Selon un sondage réalisé par la Sun Life, 52% des Canadiens n’en possèdent pas.

Vous vous demandez combien d’argent déposer dans votre REER? Quel montant devrait composer votre fonds d’urgence? Et en combien de temps l’amasser? Un plan financier pourrait vous aiguiller sur le sujet.

Christiane VanBolhuis est planificatrice financière et représentante en épargne collective à la Sun Life , à Montréal. Avec elle, on répond à vos questions posées sous notre publication Facebook.

Voici des réponses qui devraient vous convaincre de bâtir un plan financier pour l’année à venir.

Qu’est-ce qu’un plan financier?

Shutterstock / DimaBerlin

«Le plan financier est un outil qui nous guide vers l’atteinte de nos objectifs financiers à court, moyen ou long terme», résume Christiane VanBolhuis.

En effet, ce plan est adapté à votre réalité budgétaire et à votre train de vie. Il prend en compte vos dettes, vos projets et vos investissements. Il prévoit aussi des manières de vous protéger de situations imprévisibles, comme la maladie ou une perte d’emploi.

Ce document est généralement élaboré avec l’aide d'un planificateur financier. Il inclut votre revenu, vos produits d’épargne, vos assurances vie et invalidité, votre testament et votre mandat de protection. Bref, le plan financier est une vision à 360 degrés de vos finances personnelles!

À quoi me servira le plan financier si j’ai déjà des investissements et un budget?

Getty Images/iStockphoto

C’est un excellent point de départ! En fait, le plan financier est un outil complémentaire. Il permet de réconcilier le budget et les investissements actuels avec les objectifs fixés.

En faisant un bilan de vos finances personnelles, votre planificateur financier et vous pourrez mieux calculer votre capacité d’épargne ainsi que vos besoins actuels et futurs.

De plus, en dressant un budget et en établissant un plan, vous pourriez réaliser vos rêves les plus précieux. Votre plan vous aidera peut-être à acheter une maison, faire un voyage en Europe ou même d’aider votre enfant à acheter sa première propriété.

À quel moment devrais-je le considérer?

Getty Images/iStockphoto

Il n’est jamais trop tôt - ni trop tard - pour commencer. Peu importe votre situation financière, le plan financier peut vous être utile. «Un bon plan financier favorise la liberté financière. C’est un fait, peu importe l’étape de vie où l’on se situe», explique la conseillère en sécurité financière.

Cela dit, il importe de réviser votre plan lorsque de grands changements de vie se produisent. Pensons par exemple à un nouvel emploi, un mariage ou encore la naissance d’un bébé.

Comment un plan financier peut-il m’aider en temps d’insécurité économique?

Getty Images/iStockphoto

«La vie n’est pas statique. Elle est évolutive et il peut nous arriver des embûches financières. Avoir un plan et une idée claire de notre portrait financier nous permettent de mieux nous ajuster et de bien traverser cette période d’insécurité économique», indique Christiane VanBolhuis.

Les personnes qui avaient un coussin financier et un plan de match en cas d’imprévus ont mieux vécu la pandémie que celles qui n’en avaient pas. Voilà une information intéressante!

Comment puis-je établir mon plan financier?

La meilleure manière de bâtir un plan financier efficace est de prendre rendez-vous avec un planificateur financier. En amont de cette rencontre, vous pouvez vous préparer en mettant à jour votre budget. C’est l’occasion de définir vos objectifs financiers à court, moyen et long terme, et de recenser vos dettes actuelles.

Des outils simples et gratuits comme le calculateur de la Sun Life pourraient vous aider à y réfléchir. Tout se fait en quelques clics seulement.