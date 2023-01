Des livres sur la sexualité pour la Saint-Valentin

Votre couple a besoin de raviver la flamme? À quelques jours de la Saint-Valentin, plongez à deux dans ces pertinentes lectures qui sauront vous éclairer et vous offrir un regard neuf sur la sexualité.

Le passage du temps et des années peut parfois semer quelques redondances et laisser de mauvais plis dans la chambre à coucher!

Sortez de votre petite routine et explorez de nouveaux sentiers dans votre sexualité en lisant ce palmarès de livres sur le sujet.

Les meilleurs livres sur la sexualité pour la Saint-Valentin

Si une femme qui lit est dangereuse, imaginez à quel point l'est une femme... qui jouit! La masturbation est un acte de bienveillance envers soi. Les caresses que l'on s'accorde sont précieuses; elles représentent une façon de reconnaître sa valeur, de s'affirmer, voire de s'affranchir.

Alors qu'il est tout à fait légitime et bénéfique de se donner du plaisir, la méconnaissance de la sexualité des femmes – parfois même la méfiance à son égard – semble encore ré­pandue. Ce petit manifeste, à la fois éducatif, revendicateur et ­décomplexé, a pour objectif d'ouvrir la discussion sur cette pratique, de briser les ­tabous qui l'entourent et d'encourager les femmes de tous âges et de tous horizons à partir à la découverte de leur corps pour en explorer les possibles.

Il est grand temps que la masturbation se conjugue aussi bien au féminin qu'au masculin!

Prix : 29,95 $

Vous épanouir sexuellement, vous réapproprier votre plein pouvoir sexuel, vous émanciper dans votre féminité et votre sexualité, ça vous parle?

Après avoir constaté le manque flagrant d'éducation sexuelle, les nombreuses lacunes au sujet de ce qu'est réellement une sexualité saine et le sentiment omniprésent que vivent plusieurs femmes qui se sentent anormales, incomprises ou même brisées, Anne-Marie Ménard a décidé de changer la donne!

Elle veut ainsi permettre aux femmes (personnes ayant un vagin) de se déculpabiliser face à la sexualité, de se libérer de la honte face à l'intimité et, surtout, de se permettre d'expérimenter le plaisir! Redécouvrez votre vie sexuelle sous un nouveau jour.

Prix : 24,95 $

La sexualité des aînés est encore taboue. Pourtant, le vieillissement n'entraîne pas nécessairement un désintérêt distingué ou un conservatisme pudibond, mais assez souvent, en fait, une bienheureuse émancipation érotique.

Si cet ouvrage ne manque pas d'aborder les difficultés qui en affectent beaucoup, qu'elles soient d'origines physique, psychologique ou relationnelle, ainsi que les traitements proposés, il s'attarde également à ce qui favorise la satisfaction sexuelle chez les adultes vieillissants.

En donnant la parole aux principaux concernés, l'auteur souhaite que les lecteurs et les lectrices se reconnaissent, mais aussi que chacun et chacune puissent mieux comprendre que tout le monde ne pense pas comme soi.

Patrick Doucet propose ici une incursion sans pareille au cœur de la sexualité des adultes vieillissants, qu'elle se déroule seule, dans des unions conventionnelles ou non monogames, à la suite d'un deuil, d'une maladie et même en résidence. Il en dépeint ainsi un portrait aux visages décidément multiples.

Prix : 29,95 $

Vous n’osez pas parler de votre sexualité? Vous savez à peine à quoi ressemble votre vulve – d’ailleurs vous confondez encore vulve et vagin? Vous ressentez un inconfort dans votre intimité? Des douleurs lors de la pénétration? Vous n’éprouvez pas de jouissance?

Parce que le sexe, parfois, ça ne se passe pas tout à fait comme on l’aurait souhaité, imaginé, rêvé, Estelle Kiné, kinésithérapeute spécialisée en périnéologie, abdologie et troubles sexuels, propose à toutes les femmes – jeunes comme mûres – un programme en cinq semaines pour découvrir ou redécouvrir leur sexualité, pour régler les problèmes qu’elles rencontrent et pour retrouver le plaisir dans leur intimité.

Consentement, fantasmes, préliminaires, clitoris, orgasmes, pénétration, masturbation, sextoys, cystites, vaginisme, contraception,etc., elle aborde toutes les questions qui jalonnent la vie sexuelle des femmes. Avec des infos insolites, des soins, des conseils et des exercices, elle vous accompagne pour reprendre possession de votre corps et pour... réveiller le désir qui sommeille en vous !

Prix : 14,95 $

Connaître son corps, quand on est née femme, est à la fois fondamental et compliqué. Si la parole se libère peu à peu sur le sujet, les tabous et fausses croyances restent encore bien présents. C’est ce qu’a constaté Manon Letourneau avec ses patientes... Et elle a décidé de ne pas en rester là.

Dans ce livre, elle revient sur des sujets essentiels aux corps féminins avec sa vision d'ostéopathe : les seins, leur fonction, leur histoire et leur libération, le cycle menstruel et les troubles qui peuvent subvenir, les nombreuses problématiques autour de la sexualité et les multiples idées reçues sur le physique féminin (ventre plat, morphologie, abdominaux et restriction alimentaire... ).

Ce livre, c'est un discours sans complexe d'une ostéopathe pour vivre mieux avec son corps et ses particularités.

Prix : 44,95 $

Belinda Sans Tabous, c'est la Love Coach aux 1 500 000 abonnés (Youtube, Instagram, Facebook, TikTok). Son ton direct, ses conseils concrets, son franc parler et sa bonne humeur lui ont permis de fédérer une communauté enthousiaste autour d'une façon de vivre sa sexualité de façon positive, sans tabous.

Belinda aborde les questions les plus fréquemment posées sur ses réseaux et partage avec les lecteurs, des témoignages extrêmement concrets et sans complexes qui lui ont été confiés au cours de ses coachings. Belinda répond à toutes les questions les plus fréquemment posées en s'appuyant sur des témoignages et des expériences vécues par ses abonné(e)s.

Les vraies attentes des femmes, les zones érogènes à découvrir ou redécouvrir, leurs fantasmes inavoués, les préliminaires qui les affolent, les jeux érotiques à partager, les positions qui les transportent, Belinda nous révèle tout ce que les femmes (et les hommes) lui ont confié lui ont confié sans tabous.

Prix : 29,95 $

Votre douce moitié pourrait vouloir lire le livre Donner du plaisir à un homme sans tabous de la même collection de Guides Sans Tabous.

Prix : 29,95 $

Alors que nous sommes abreuvés de manuels techniques destinés à nous rendre toujours plus performants sous la couette, la plupart des couples qui s’adonnent à ces séances de gymnastique sans culotte restent sur leur faim. Et si nous nous libérions de l’injonction à jouir pour nous reconnecter à nous-même et à notre partenaire?

Parce que le septième ciel ne se résume pas à quelques secondes de plaisir, cet ouvrage vous propose 12 rituels à explorer en couple pour une sexualité vivante et vibrante.

Vous y trouverez des propositions pour :

Vous relier à votre être sexuel profond Lever les obstacles, les croyances et les peurs Faire grandir au sein de votre couple une sexualité entre sauvage et sacrée

L'auteure, Florentine d’Aulnois-Wang, est experte en thérapie de couple et fondatrice de l’Intelligence Amoureuse. Elle a créé le podcast « L’Espace du Couple » et propose de nombreuses conférences.

Prix : 29,95 $

Vous avez l’impression de passer à côté de votre sexualité? Pas de panique. Jüne Pla du compte Instragram Jouissance Club fait souffler un vent de fraîcheur et d’espoir en proposant un manuel d’éducation sexuelle promouvant le plaisir accessible à tous : femme, homme, non-binaire, hétéro, homo, bi, etc.

Elle propose de mettre de côté la pénétration pour se concentrer sur les 1001 façons de se donner du plaisir autrement, de manière décomplexée, jubilatoire et bienveillante.

À l’aide de nombreux schémas sobres et élégants, elle propose une cartographie des multiples zones qui procurent du plaisir et un inventaire des mouvements orgasmiques.

Prix : 38,95 $

Le duo de choc Marc Galiano, andrologue, et Rica Etienne, journaliste, nous expliquent le fonctionnement de l’appareil génital masculin et les problématiques qui en découlent : il s’agit de libérer la parole et de répondre une fois pour toutes aux questions que l’on se pose – souvent en secret.

Vous trouverez dans ce livre :

Les clés pour comprendre l’utilité de l’organe : taille, forme, symétrie, fonctionnement, etc. Les mystères de l’érection, de l’éjaculation et de la prostate élucidés Les secrets pour optimiser le plaisir sexuel Le point sur l’amour controversé sous drogues La question du vieillissement, des hormones et des solutions chirurgicales Toutes les réponses aux questions que se posent les hommes sur leur pénis à 20 ans, 40 ans ou 80 ans

Prix : 14,95 $

Le Kama Sutra original est un traité sur l'amour compilant des centaines de conseils et de suggestions pour permettre aux partenaires d'être les plus épanouis possible.

Dans cet ouvrage inclusif, vous retrouvez une sélection de 80 de ces suggestions illustrées dans un style sexy et onirique. Retrouvez également quelques anecdotes cocasses pour un texte riche et soigné dans les détails qui ravira tou·te·s les lecteur·ices.

Ce petit livre illustré sur le Kama Sutra vous inspirera des soirées tendres et endiablées, à partager sans modération avec votre partenaire.

Prix : 26,95 $

Enfin, si vous aimez jouer, vous apprécierez sans aucun doute cet intéressant jeu de cartes vous invitant à explorer votre sexualité.

Rien de mieux pour une soirée de Saint-Valentin ou pour tout autre rendez-vous avec l'être aimé!

Écouter, sentir, s'embrasser. C'était quand votre dernier date avec votre corps? La mission à travers cet oracle : rendre plus accessible votre relation à votre sexualité, à l’exaltation de vos sens et à l’expression de votre sensualité.

Voilà une belle porte d'entrée vers une vie aussi orgasmique qu'authentique.

