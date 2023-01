Voici le chandail que toute l'équipe porte pour se garder au chaud!

L'hiver n'a pas dit son dernier mot. La tempête de neige qui frappe toute la province aura tôt fait de nous le rappeler. L'équipe de Salut Bonjour ne peut se passer de ce chandail ultra-doux pour se garder au chaud cet hiver!

Une tempête de neige touche l'ensemble du Québec, au point où plusieurs écoles sont fermées pour la journée. Seulement pour le grand Montréal, près de 30 centimètres de neige sont attendus d'ici la fin de journée. Ce système dépressionnaire se déplace tranquillement vers les régions plus à l'est, endroits où le vent et la poudrerie devraient s'intensifier.

La poudrerie, le froid, le vent... voilà un cocktail météo qui nous donne envie de nous lover dans une épaisse couverture! Pour affronter l'hiver québécois, sans trop de mal, l'équipe de Salut Bonjour a un secret bien gardé : elle se blottit dans ce chandail ouaté.

En plus d'être extrêmement doux, ce chandail kangourou est muni d'un capuchon et d'une poche à l'avant. Sur le devant, on retrouve le thème musical de Salut Bonjour, celui qui berce nos matinées depuis maintenant 35 ans.

Le chandail unisexe est offert en 2 couleurs et en 5 grandeurs afin de pouvoir réchauffer à tous nos fidèles lève-tôt.

Psst...! Pour se réchauffer le coeur, après une sortie au grand air, on se fait un grand chocolat chaud avec les enfants. N'importe quel breuvage chaud est plus réconfortant lorsqu'il est bu dans une tasse à l'effigie de Salut Bonjour. Parole de l'équipe!

DÉCOUVREZ LA COLLECTION SALUT BONJOUR!