Dégustez cette savoureuse recette d’étouffée de veau aux champignons, à la zurichoise

Saviez-vous que le Veau du Québec est non seulement une viande de grande qualité, mais qu’elle est aussi facile à cuisiner?

Nutritive, saine et savoureuse, cette viande est reconnue pour la finesse de son goût, en plus d’être faible en matières grasses. Une option santé et raffinée qui remplace aisément le bœuf, le poulet ou le porc dans plusieurs plats, en plus d’être abordable. De quoi donner envie de varier son assiette, pas vrai?

En ragoût, en sauté ou façon parmentier, le veau est une excellente source de protéines. Et puis, comme cette viande est offerte en différentes coupes dans les épiceries et les boucheries d’ici, elle se prête facilement à plusieurs recettes de tous les jours.

Lorsque vous achetez le Veau du Québec, vous encouragez un élevage 100% québécois, en plus de diversifier votre alimentation en cuisinant une option santé qui convient parfaitement à un régime alimentaire sain et équilibré.

Les producteurs de veau du Québec donnent le meilleur d’eux-mêmes afin de vous offrir un produit de qualité qui respecte des normes parmi les plus élevées au monde. Que vous optiez pour le veau de grain ou le veau de lait, vous mettez la main sur un produit auquel il est difficile d’y résister.

Découvrez comment apprêter cette succulente viande en cuisinant la recette du chef Jean-François Plante!

Étouffée de veau aux champignons, à la zurichoise

Ingrédients

2 c. à soupe de farine

1 c. à thé de moutarde en poudre

1 c. à thé de sel fin

1 c. à thé d’origan séché

4 c. à soupe d’huile

1 kg de cubes de veau

2 barquettes de champignons de Paris brossés et coupés en quatre

4 échalotes françaises pelées et émincées

6 gousses d’ail pelées et sommairement hachées

Le jus d'un citron

6 branches de thym frais

1/2 tasse de bouillon de volaille ou de légumes

1 tasse de crème 35%

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

2 c. à thé de beurre

4 c. à soupe de persil plat finement ciselé

Les étapes de préparation

Dans un bol, mélanger la farine, la moutarde en poudre, le sel fin et l’origan. Saupoudrer les cubes de veau de ce mélange en prenant soin de bien couvrir toutes les surfaces de la viande et réserver.

Préchauffer le four à 250°F.

Chauffer la moitié de l’huile dans une cocotte à feu moyen. Incorporer la moitié des champignons, saler et poivrer du moulin et saisir 3 à 5 minutes jusqu’à caramélisation.

Incorporer les échalotes et l’ail et suer 3 minutes. Retirer et réserver ce mélange. Ajouter le reste d’huile dans la cocotte.

Cuire légèrement les cubes de veau sur toutes les surfaces à feu moyen en évitant la caramélisation. Retirer et réserver avec les champignons sautés.

Déglacer avec le jus de citron, réduire presque à sec, ajouter le bouillon et incorporer la viande et les champignons. Couvrir et cuire au four pendant 4 heures.

Fouetter la moutarde de Dijon dans la crème.

Retirer l'étouffé de veau du four, crémer et cuire encore 30 minutes à découvert.

Pendant ce temps, sauter le reste des champignons à feu vif dans un peu d’huile supplémentaire, de 3 à 5 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien caramélisés. Ajouter le persil et la noix de beurre. Sauter 1 minute de plus.

Servir l’étouffée de veau sur un nid de nouilles ou de riz au goût, nappé de sauce et garnir de champignons sautés.

Rendez-vous sur veauduquebec.com pour découvrir une variété de recettes savoureuses et faciles à cuisiner!