Entrevue

Dumas nous présente son nouvel album

Il totalise plus de 20 ans de carrière et c’est aujourd’hui même qu’il lance son 12ième opus « Cosmologie » où deux extraits, les chansons Leitmotiv et Mouvement, sont déjà disponibles sur les plates-formes numériques. On reçoit l’auteur-compositeur-interprète Dumas dans nos studios

La suite de l'entrevue: