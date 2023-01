Des cuvées hivernales aussi savoureuses que réconfortantes

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un très bon blanc d'une magnifique petite région viticole française, la Savoie.

Vin de Savoie Apremont 2021

Cuvée Gastronomie - Jean Perrier & Fils

Savoie - France

Code : 11965182

Prix : 16,65 $

Disponibilités : 50 bouteilles en ligne et 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 4 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : un feuilleté aux champignons et au fromage de chèvre, des pâtes aux fruits de mer ou des fondues parmesan.

Sortez des sentiers balisés et mettez la main sur cette cuvée savoyarde qui est exclusivement faite d'un cépage peu connu nommé jacquère. C'est un blanc aux parfums floraux, à la bouche sphérique et de bonne texture. Il fera un «hit» à table sur des plats à base de fromage et de pâte feuilletée. Ne l'oubliez pas plus de 2 ans dans votre réserve personnelle pour éviter les déceptions.

2. Un autre gamay juteux, primaire, friand et gouleyant!

Beaujolais 2021

Beaujolais is not Dead - Famille Chasselay

Beaujolais - France

Code : 14559913

Prix : 28,50 $

Disponibilités : 10 bouteilles en ligne 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 1.4 gramme

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de charcuteries et de fromages à partager.

Toutes les cuvées du Beaujolais de la famille Chasselay que j'ai dégusté à ce jour m'ont accroché un sourire de satisfaction au visage! Leurs vins sont toujours dotés d'un fruité abondant, précis et éclatant. Celui que je salue ici est énergique, plein de vie et d'une fraîcheur épatante. Les plus patients oseront l'allonger encore 3 ou 4 bonnes années en cave.

3. Un très réussi cabernet du Golden State américain!

Cabernet Sauvignon 2019

Decoy - Duckhorn

Sonoma - Californie - États-Unis

Code : 14563701

Prix : 35,50 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 3 grammes

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : un carré d'agneau en croûte d'herbes, un magret de canard ou une pièce de filet mignon de bœuf.

Amateurs et amoureux de rouges américains de bonne mouture, à vos marques! Ce «king cab» californien est expressif et engageant à souhait. On ne tombe toutefois pas dans la surconcentration ou la confiture qui rendrait le produit pâteux et lassant à déguster. Disons que ses flaveurs sont modernes et affirmées, mais pas exubérantes. Votre patience pourra être récompensée au courant des 5 à 7 années suivant son achat.