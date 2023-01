Guide complet des différents types de café

Cappucino, espresso, flat white... Avec autant de sortes de cafés, il peut être difficile de s'y retrouver lorsqu'on doit faire un choix devant un barista. Voici un guide complet qui explique les caractéristiques des principaux types de cafés.

1. Espresso

Pouvant être bu d'un trait, l’espresso est un café très corsé obtenu par la percolation d’eau chaude à très haute pression à travers le marc de café.

L’espresso est un terme Italien qui signifie « extrait par pression ou très vite, express ». Celui-ci est considéré comme l’équilibre parfait entre le café trop doux et le café trop fort.

Pouvant être caractérisé de court ou d’allongé selon la quantité d’eau utilisée lors de l’infusion, l’espresso est une boisson particulièrement corsée aux arôme puissants.

L’espresso constitue la base de plusieurs autres boissons de café, comme le latte, le cappuccino, etc.

2. Ristretto

Le café ristretto est le format de café le plus corsé. Autrement dit, c'est une version très concentrée de l’espresso.

Considéré comme le petit frère du premier en liste, le ristretto est préparé en infusant une dose double ou même triple d’espresso, mais qui est plus courte que l’espresso. Vous obtenez ainsi un café plus intense, mais avec moins d'amertume qu'un espresso.

Celui-ci est aussi souvent utilisé comme base pour des cafés plus élaborés.

3. Cortado

En espagnol, le mot cortado signifie couper. Il désigne le fait d’ajouter du lait dans un café espresso. Il accentue et rehausse la saveur de ce dernier.

C’est une façon différente de consommer son café espresso tout en adoucissant son goût! Cette technique rend le breuvage plus agréable à boire, ce qui contribue à sa popularité auprès des amateurs de boissons caféinées.

Provenant d’Espagne, le cortado est une boisson dense et hyper savoureuse. Bref, c'est le mariage parfait d'un espresso aromatique et d'une mousse de lait fine et onctueuse.

4. Espresso Macchiato

Voici le classique en provenance d'Italie par excellence! Le macchiato est fait d’une dose d’espresso court (simple ou double), d’un soupçon de lait chaud et d’une fine couche de mousse.

À l’origine, l’espresso macchiato a vu le jour afin de permettre aux gens ne tolérant pas les produits laitiers d’adoucir légèrement leur espresso sans mettre autant de lait que dans un cappuccino, ne créant ainsi pas d’inconfort digestif.

Un macchiato vient dans un tout petit format et s’apparente fortement au cappuccino. Pour ceux qui aiment boire leur café rapidement, mais qui trouvent l’espresso trop corsé, le macchiato est une parfaite option!

6. Cappucino

Recette italienne classique, le cappuccino se hisse au sommet des cafés les plus consommés à travers le globe. Traditionnellement dégusté le matin, ce café est composé de parts égales d’espresso, de lait chaud et de mousse de lait.

Ce type de café doit respecter certains standards afin de respecter la tradition italienne. S'il est fait ainsi, il aura un goût riche et une texture onctueuse comme il se doit.

Certains amateurs de cafés aiment aussi le saupoudrer d’un peu de cacao ou de cannelle avant de le savourer afin de relever la saveur de la boisson.

7. Latte

Le latte, également appelé caffè latte (ou latte macchiato en Italie), est le grand frère du cappuccino.

Ce café à base d'espresso et de lait chaud avec une légère mousse de lait est souvent servi dans une grande tasse ou même un bol. Il contient généralement une ou deux doses d'espresso et environ 200 ml de lait et de mousse.

La texture d'un latte est primordiale et ajoute la magnifique touche finale de cette boisson aussi bonne au goût que jolie à l'oeil!

Le latte est devenu une boisson très populaire dans les dernières années, notamment grâce au phénomène du latte art qui a enflammé les réseaux sociaux.

8. Flat White

Le flat white est la boisson tendance des amateurs de café actuellement. Originaire de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, le flat white est une autre variante du latte et qui est très semblable au cortado.

La différence principale se trouve vraiment dans la façon de préparer le lait du flat white, qui est moussé de façon plus liquide que pour le cortado.

Si on le compare au café latte, le flat white contient 2 doses d’espresso et moins de lait. Puis, versus le cappuccino, on parle alors de moins de mousse et plus de lait.

9. Americano

L'americano possède une certaine ressemblance avec le bon vieux café filtre. Cette boisson chaude offre aux amateurs de café un goût se rapprochant plus de l’espresso, à la base de l’americano.

Ce café est préparé avec la même dose de café qu’un latte, mais celle-ci est allongée avec de l’eau très chaude au lieu de la micromousse de lait.

On y ajoute du sucre, du lait ou de la crème, comme on le ferait avec un classique café filtre.

10. Mocha (Mochaccino ou Mokaccino)

Cette délicieuse boisson chaude est composée de café espresso, de lait chaud et d'un filet de chocolat! On finalise le mocha avec une légère couche de mousse de lait pour refermer la tasse.

Bref, voilà le mélange parfait qui en fait un café dessert de choix!