Jardinage : 4 choses à faire avant de démarrer les semis

Adeptes de jardinage : il est tout à fait normal d'avoir hâte de démarrer les semis pour le jardin, mais avant tout, voici quelques précieuses actions à poser pour être fin prêt•e le temps venu.

• À lire aussi: Des fleurs comestibles, de la plate-bande à l'assiette

• À lire aussi: Comment planifier son potager avant l'été?

Si vous avez l'habitude de cultiver vos propres légumes biologiques à la maison chaque année, il est fort probable que vous ayez hâte de commencer à jouer dans la terre.

Ce sera d'ailleurs bientôt le temps selon votre zone de rusticité/région de débuter les semis.

Voici notre TOP 4 d'actions pour vous occuper d'ici là... et pour avoir tout en main le temps venu!

Commander les semences

Il est possible de se procurer des semences pour les légumes et fruits que vous prévoyez cultiver cette saison. Les fameux petits sacs de graines apparaissent sur les tablettes des quincailleries et des supermarchés en février, mais si vous ne pouvez attendre jusque là, on vous dit quoi faire.

Facebook Les Jardins de l'écoumène

Il existe désormais une foule de variétés qu'il est possible de commander en ligne via ces quelques fournisseurs de semences (nos coups de coeur locaux!) :

En magasinant chez ces détaillants (en ligne ou en pépinière), vous avez la possibilité de dénicher des produits biologiques, des types de fruits nouveaux et des légumes ancestraux.

Facebook Les Jardins de l'écoumène

Trier ses semences

Il est recommandé de trier les semences en début de saison afin de s'y retrouver plus facilement lorsque vient le temps de débuter les semis.

Par exemple, vous pourriez les classer par zone de plantation dans la cour. Comment faire? Un simple catalogue fera amplement l'affaire pour y mettre un peu d'ordre.

Courtoisie Amazon

Prix : 33,97 $

Autrement, ce pourrait ordonné par date, c'est-à-dire selon le calendrier de plantation.

On dépose dans un compartiment les semis à démarrer au début de février, dans un autre ceux prévus pour une mise en terre à la mi-février et dans un dernier la balance prévue pour mars.

Courtoisie Amazon

Prix : 39,21 $

Acheter son terreau biologique pour semis

Le jardinage a gagné en popularité durant la pandémie. Ne tardez donc pas non plus à acheter votre terreau biologique pour les semis , car ces produits de qualité s'envolent rapidement au printemps.

Prêt à utiliser, ce terreau biologique pour semis à base de tourbe de sphaigne est spécialement conçu pour la germination de semences de légumes, de fleurs et de fines herbes ainsi que pour le bouturage à partir de feuilles, de tiges ou de racines. En plus, il est fabriqué ici-même au Québec!

Prix : 5,99 $

Vérifier le matériel nécessaire

Enfin, il est toujours pertinent de faire un petit inventaire de ce que vous possédez à la maison. Vérifiez si vous avez tout le matériel nécessaire pour vos semis.

En rappel, vous aurez besoin de :

Plateau à semis, sans trous de drainage

Pots avec trous de drainage (ex.: contenant à œufs, petits pots de yogourt, etc.

Dôme transparent ou pellicule plastique pour recouvrir les caissettes

Crayons et étiquettes (pour identifier les pousses)

Vaporisateur et arrosoir de type pluie

Éclairage de croissance

Cette avance que vous pouvez prendre dès maintenant vous sera fort profitable le temps venu!