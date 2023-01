Des livres pour mieux vivre un 28 jours sans alcool

Véritable tradition pour des milliers de Québécois•e•s âgé•e•s de 18 ans et plus, le Défi 28 jours sans alcool est de retour cette année. Notre équipe vous a préparé une liste de beaux bouquins pour vous accompagner dans la démarche tout au long du mois de février.

Le Défi 28 jours sans alcool est un mouvement social qui résonne à travers le Québec. Contrairement à ce que nous pourrions penser, le Défi ne prône pas la sobriété, mais plutôt le bien-être et l’équilibre d’une saine consommation.

C’est non seulement une tradition de longue date, mais c’est aussi une expérience mémorable et accessible pour tous. Il s'agit d'une belle façon d'amasser des fonds au profit de la Fondation Jean Lapointe qui elle, prévient les risques liés aux dépendances chez les jeunes.

Que vous soyez un•e buveur•se aguerri•e ou occasionnel•le, il y a plusieurs raisons de vous questionner sur votre consommation d’alcool. Encore plus, depuis la récente diffusion du rapport du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances qui indique que toute prise d'alcool constitue un risque pour la santé.

Si vous êtes de ceux qui avez accepté de faire un mois de février sans alcool – ou tout le reste de l’année, vous trouverez des réponses à vos questions dans une panoplie d’ouvrages sur le sujet.

TOP 10 de livres pour un mois de février sans alcool (ou tout le reste de l’année)

Pas d'alcool? Pas de problème! Les mocktails ne devraient pas être les pâles copies, version virgin, des cocktails originaux.

Avec le mixologue Maxime Boivin, pas question de sacrifier le plaisir lorsqu'on choisit le « sans alcool ». Dans ce livre, il présente quarante recettes de mocktails savoureux ainsi qu'une vingtaine de sirops et sodas maison.

En prime, il dévoile les secrets des mocktails équilibrés pour nous aider à créer nos propres concoctions. Classiques réinventés, apéros gourmands, mix étonnants: on est loin du Shirley Temple!

Prix : 32,95 $

Quand on est accro, on ne consomme pas pour se sentir bien, mais pour ne plus se sentir mal. Voilà la prémisse sur laquelle se basent Patrick Bordeaux et George F. Koob pour expliquer l'addiction – une maladie chronique du cerveau aux racines biologiques, psychologiques et sociales.

Prenant appui sur les données scientifiques, cliniques et épidémiologiques les plus récentes, ils effectuent un survol du cycle de cette affection de même que des principales substances et comportements addictifs (tabac, alcool, cannabis, opioïdes, psychostimulants, jeux d'argent, jeux vidéo en ligne, Internet), puis présentent les traitements et les moyens de prévention possibles.

Avec ses illustrations simples et ludiques, cet ouvrage se veut un message d'espoir pour les patients et leurs familles ainsi qu'une source d'inspiration pour le personnel impliqué dans le traitement des victimes, atteintes d'une maladie véritable et non d'une faiblesse morale.

Prix : 39,95 $

« Salut, je m'appelle Matthew, mais vous me connaissez peut-être sous un autre nom. Mes amis m'appellent Matty. Et je devrais être mort. » Ainsi commence la captivante histoire de l'inoubliable Chandler de Friends qui, au fil de ses souvenirs, évoque ses ambitions de jeunesse et son rapport à la célébrité, ses addictions et la guérison après un grave problème de santé qui lui fit frôler la mort.

Mais avant les cures de désintoxication et les séjours à l'hôpital, il y a le Matthew de 5 ans qui voyagea de Montréal à Los Angeles, ballotté entre des parents séparés ; celui de 14 ans, star du tennis au Canada ; celui de 24 ans qui décrocha le rôle le plus convoité des États-Unis pour le pilote d'une série appelée à l'époque Friends Like Us...

Dans cet incroyable récit que lui seul pouvait raconter, Matthew Perry se met à nu et dévoile la famille brisée dans laquelle il a grandi (et qui l'a laissé livré à lui-même), la soif de reconnaissance qui l'a mené à la célébrité et le vide en lui que rien n'a su combler, pas même la réalisation de ses plus grands rêves. Il revient également sur la paix que lui procure aujourd'hui la sobriété et ce qu'il ressent face à l'omniprésence de Friends, nous livrant des anecdotes sur ses camarades de tournage et d'autres stars croisées sur la route.

Avec l'humour et l'honnêteté qu'on lui connaît, Matthew Perry dépeint le combat de toute une vie contre la dépendance et ce qui l'a engendrée, lui qui semblait tout avoir. Des mémoires inoubliables à la fois intimes et édifiants, et une main tendue vers ceux qui luttent contre l'addiction. D'une honnêteté sans faille, émouvant et irrésistiblement drôle, voici le livre que les fans du monde entier attendaient.



Prix : 32,95 $

Pendant de nombreuses années, David Heatley s’est présenté ainsi, en levant le bras : « Je m’appelle David, je suis dépendant. » En effet, c’est de cette façon que les dépendants du monde entier commencent leurs « partages » au sein de réunions de groupe.

La première association de ce type est les Alcooliques anonymes, créés aux États-Unis en 1935. Depuis, ces programmes ont été adaptés à de nombreuses addictions. Fils d’une membre des Alcooliques anonymes, David Heatley en a fréquenté plusieurs, au point d’en être devenu accro – un comble !

Voici son histoire, chapitrée en douze séquences, écrite à la première personne. Enthousiasmes, faux espoirs, honnêteté, désillusions, rétablissements et rechutes... David Heatley n’épargne rien au lecteur, non sans un sens de l’autodérision désarmant.

Prix : 39,95 $

Parfois connu sous le nom de virgin cocktail ou de spirit free, le mocktail désigne un cocktail qui ne contient pas d’alcool. Mais qui dit sans alcool ne dit pas sans saveurs! Car oui, les mocktails peuvent être tout aussi inventifs, originaux et sophistiqués que leurs cousins alcoolisés... et ont l’avantage de pouvoir être bus sans modération !

Fruités, acidulés, fleuris, il y en a pour tous les goûts et de toutes les saveurs ! Plongez donc sans hésiter dans 35 recettes fraîches, gourmandes et surprenantes à déguster jusqu’à plus soif!

Prix : 13,95 $

Dans Boire pour fuir ma solitude, Kabi Nagata se livre sur la découverte de son addiction à la suite d’une pancréatite aigüe (liée à sa consommation excessive d’alcool) qui l’a terrassée, et sa lutte permanente contre cette dépendance.

Au fil des pages, le lecteur suit le combat quotidien de la jeune femme pour s’en sortir : l’hospitalisation, les médicaments, la découverte des dangers de l’alcool sur sa santé, le sevrage, la tentation, les rechutes et les victoires.

Boire pour fuir ma solitude est un récit universel sans fard ni jugement d’une addiction qui touche de nombreuses personnes.

Prix : 27,95 $

Avec le retour du Défi 28 jours ressurgissent les eaux détox, la boisson healthy par excellence. À base de fruits, de légumes et d’herbes fraîches, elles sont naturellement vitaminées et ultra-rafraîchissantes, parfaites pour les soirées de février sans alcool.

Bonnes pour la santé, car sans sucre, elles sont particulièrement simples à réaliser. Quelques fruits, de l’eau, des glaçons et un petit bocal suffisent.

Découvrez 35 recettes d’eaux détox désaltérantes à souhait : orange + clou de girofle + badiane + cannelle, concombre + romarin + basilic, pomme granny + kiwi + aneth, fenouil + concombre + menthe, groseille + fraise + basilic, etc. Bref, de véritables infusions de saveurs!

Prix : 13,95 $

Pour beaucoup, la sobriété est synonyme d'abstinence, de privation. Pourtant, il est possible de vivre sans consommer – ou avec modération – car, oui, la sobriété peut être cool, sexy et accessible. Il suffit de s'ouvrir à une vie sans abus même en baignant dans une société de surconsommation qui nous laisse croire que le bonheur se trouve à l'extérieur de soi et qu'il en faut toujours plus pour être heureux.

Cette perception nous pousse à remplir les vides de notre existence avec des substances ou par toute autre forme d'excès (nourriture, jeu, technologies, travail, relations toxiques, etc.) et nous éloigne de la personne qu'on souhaite réellement devenir.

Cet ouvrage informatif et accessible permet d'explorer son propre rapport à la consommation ou à des comportements autodestructeurs. Une belle prise de conscience sur le plaisir d'être sobre.

Prix : 22,95 $

L'alcool prenait trop de place dans sa vie. Assez des réveils poisseux. Des trous noirs. Un matin, elle décide d'arrêter l'alcool. C'est le jour zéro. Le début d'une vie nouvelle qu'elle retrace dans un journal.

L'alcool désinhibe, rend tout-puissant, décuple les sensations. Un petit verre pour oublier ses soucis, un apéro qui l'air de rien se prolonge... Où se situe la frontière entre bien boire et trop boire? À quel moment l'alcool prend-il trop de place dans notre vie?

Stéphanie Braquehais aborde ces questions de manière intime. En s'appuyant sur les neurosciences, elle cherche à comprendre les ressorts de la dépendance au féminin et les moyens d'y échapper. Un récit franc et plein d'humour, pour reconquérir sa liberté.

Prix : 24,95 $

La dépendance amoureuse peut lier deux personnes dans un attachement psychologique toxique et devenir source de souffrance. Une fois qu'elle est bien installée, elle incite les gens à oublier leurs propres besoins, l'importance de leur individualité et leur autonomie.

Ce livre examine minutieusement les désordres possibles chez le dépendant affectif. Il propose plusieurs exemples et des mises en situation qui vous aideront à démystifier, et à comprendre les multiples réactions éventuelles liées à cette dépendance.

Prix : 19,95 $

Il ne nous reste plus qu'à se préparer un bon mocktail et à dévorer ces excellents titres durant les 28 jours d'un mois sans alcool!