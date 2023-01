TOP 5 de délicieux vins rosés pour la Saintt-Valentin

Si vous prévoyez chanter la pomme à votre douce moitié à la St-Valentin, voici 5 délicieux vins rosés qui ajouteront une touche de « wow » à votre souper d'amoureux•ses.

Peu importe vos plans pour la Saint-Valentin, un vin rosé s'invite toujours bien pour accompagner un bon repas à deux ou encore une soirée galentine entre amies.

Cette année, troquez le traditionnel bouquet de fleurs ou des chocolats et optez plutôt pour de délicieux vins rosés parmi ce TOP 5 des meilleurs choix.

TOP 5 de rosés pour la Saint-Valentin

Déclarez votre amour avec le rosé Côte des Roses pour la Saint-Valentin! Ce vin est est idéal pour faire vivre intensément chaque moment aux amoureux du vin grâce à ses arômes de fruits rouges, ses notes florales de rose et d’agrume et son équilibre parfait.

Ce vin fera honneur à vos plats de saumon et salades variées grâce à ses fraîches notes d’agrumes et de fraise. On le sert à 10 °C en apéritif ou avec des crustacés et mets subtilement épicés.

Le dessous de la bouteille, en forme de rose, est tout simplement parfait pour l’occasion.

Courtoisie DDMG Communications

C’est une proposition unique qui transforme chaque instant en une expérience inoubliable, qui fera des heureux pour la Saint-Valentin, que ce soit pour offrir ou pour vous-même.

Prix : 19,95 $

Célébrez l'amour ou l'amitié autour de ce rosé languedocien qui ne vous laissera pas indifférent! Ce vin sera tout indiqué avec des entrées froides à base de fruits de mer, de tomates, d’olives noires, de betteraves et de poivrons, selon notre sommelier Philippe Lapeyrie.

Vous cherchez un « super rosé » qui aura sa place autant à l’apéro qu’à table autour d'un savoureux repas? Cessez de chercher et misez sur ce produit les yeux fermés!

Courtoisie SAQ

Prix : 22,50 $

Ce vin rosé est un passe-partout idéal pour souligner la Saint-Valentin! Composé de Cinsault, grenache, syrah et carignan en assemblage, le Roseline rappelle le pamplemousse, la cannelle et les petits fruits rouges. Offrez-vous tout le plaisir de la Provence pour votre prochaine date.

C’est un vin très équilibré ni trop sec, ni trop fruité, très agréable avec des grillades. Créez un superbe plateau de légumes frais en salade décomposée qui s’accordera parfaitement avec ce rosé!

Courtoisie SAQ

Prix : 16,50 $

Ceux qui aiment les vins rosés de la pastille de goût Fruité et généreux seront séduits par le Château Beaulieu, un assemblage des cépages grenache et cabernet-sauvignon qui lui donnent de l’envergure en bouche.

La touche minérale de ce vin tout comme ses notes fruitées et florales feront merveille avec des fromages du Québec, du homard, une entrée de saumon fumé ou un tartare pétoncle-fraise.

Sa fraîcheur est exquise et vous en redemanderez assurément un deuxième verre à votre nouvelle flamme!

Courtoisie SAQ

Prix : 18,10 $

La Minuette se distingue par une belle fraîcheur en bouche et des notes subtiles de pamplemousse. Un mariage parfait pour séduire l'être aimé!

Un nez frais, floral et framboisé avec une bonne minéralité qui en fait un rosé juteux, onctueux et très gourmand.

On vous conseille de le déguster très frais à l'apéritif et sur tous les plats d'été. Idéal en accompagnement de poissons et de fruits de mer, ce rosé du Languedoc-Roussillon offre une tension minérale et une précision qui n’est pas sans rappeler les vins blancs de Loire.

Courtoisie SAQ

Prix : 19,95 $

Levez votre verre à l'amour avec une coupe de l'un de ces rosés à la Saint-Valentin et ravivez la flamme une gorgée à la fois!