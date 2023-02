Beauté : des trucs pour prendre soin de sa peau et de la planète

Avec une nouvelle année vient souvent de nouvelles routines et l'adoption d'habitudes plus saines ou plus vertes. Découvrez comment prendre soin de votre peau, et ce, de façon plus durable grâce à des choix judicieux pour la planète.

Selon une récente enquête sur l’évolution des habitudes des consommateurs , la majorité des Canadiens s’oriente vers un mode de vie plus durable.

De plus, 61% prévoient prêter davantage attention à l’impact environnemental de ce qu’ils consomment. Le domaine des produits de beauté et de soins n'y échappe pas.

Feux de forêt, ouragans, canicules, inondations, smog. Les nouvelles liées aux désordres environnementaux qui défilent sur nos écrans sont si percutantes qu’elles génèrent même chez plusieurs un vif sentiment d’anxiété, d’éco-anxiété.

Si vous êtes de ceux•lles qui souhaitent réduire leur empreinte écologique, voici quelques trucs pour amorcer ce changement.

Choisir des produits de beauté plus respectueux de l'environnement

Un des moyens faciles de contribuer à l'atteinte de cet objectif est de faire des choix judicieux pour sa routine de soin quotidien. De nombreuses compagnies proposent désormais des emballages plus durables voire du vrac dans certains cas.

C'est le cas, entre autres, d'Aveeno qui a récemment présenté son nouveau look dans un emballage plus durable.

Les nouveaux contenants des lotions et flacons pour le visage incorporent 30% de plastiques post-consommation.

La lotion corporelle hydratante quotidienne Aveeno, faite d'avoine prébiotique, aide à protéger et à prévenir la peau sèche pendant 24 heures.

Prix : 10,42 $ sur Amazon

La marque Attitude est une autre belle option si vous désirez faire de bons choix dans le respect de la planète.

Les emballages sont en carton biodégradable et leurs produits sont tous véganes et non testés sur les animaux.

Privilégier le vrac

L'achat en vrac de vos produits de beauté est une belle avenue pour réduire les déchets à la source.

Cela demande une certaine rigueur et du temps pour développer l'habitude, mais impossible de revenir en arrière après l'avoir mis au banc d'essai.

Prenez soin de vous et de votre peau avec des produits naturels doux pour le corps, l'esprit et la planète.

Courtoisie Oneka

Prix : 399 $ pour 10 litres disponible chez ONEKA

Recycler au maximum

Si les deux premiers trucs ci-haut apparaissent trop drastiques à intégrer à votre routine beauté, gardez en tête de recycler vos bouteilles et contenants lorsque vous les terminez.

Le tri est un geste à la portée de tous qu'il ne faut pas sous-estimer.

Voilà la preuve qu'il est possible d’allier bien-être de la peau tout en contribuant au respect de notre planète!