L'alimentation à la rescousse de la ménopause

TENDANCES - À la ménopause, la chute graduelle des estrogènes et de la progestérone amène son lot de symptômes, tant sur le plan physiologique (ex.: peau sèche, bouffées de chaleur, prise de poids, insomnie, etc.) que sur les plans psychologique (ex.: irritabilité, sautes d’humeur, anxiété, sentiments dépressifs, etc.) et cognitif (ex.: oublis fréquents, pertes de mémoire, difficulté de concentration).

Pour atténuer les symptômes, il convient de miser sur la thérapie hormonale de substitution (THS), mais également sur les saines habitudes de vie, notamment l’alimentation équilibrée.

