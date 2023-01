C'EST BON À SAVOIR - Le Défi J’arrête, j’y gagne vous invite à écraser votre cigarette et à ne pas fumer pendant 6 semaines, soit du 6 février au 19 mars 2023. En plus d’être la dose de motivation nécessaire pour passer à l’action, le Défi met à votre disposition un éventail de ressources et d’outils gratuits tels que des courriels personnalisés, un dossier en ligne, le site du défi et l’appui d’une large communauté sur les réseaux sociaux en plus de courir la chance de gagner 5000$ en argent et surtout la santé !

Les bonnes raisons de cesser de fumer se comptent par milliers, que ce soit pour être plus en forme, pour enfin vous sentir libre ou économiser des sous, Le Défi J’arrête, j’y gagne est là pour vous soutenir.

Pour plus d’informations, visitez : defitabac.ca