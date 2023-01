Quitter les centres urbains vers la campagne

MAISON ET FAMILLE - On a énormément parlé d’exode urbain durant la pandémie notamment en raison du télétravail.

Par exemple : Montréal a perdu près de 36 000 résidents en 2020, le plus important déficit démographique en 20 ans. On a longtemps dit que les jeunes quittaient les milieux ruraux ou la banlieue pour se rendre dans les grandes villes et depuis le début des années 2000 la situation s’est tranquillement inversée. Les grands chouchous maintenant, sont les Laurentides, Lanaudière, l’Estrie, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent.

De nombreuses opportunités existent en campagne pour bâtir ses rêves, notamment en Abitibi-Témiscamingue. Des paysages spectaculaires où les possibilités sont immenses et une population chaleureuse pour se construire une vie unique et enrichissante.

