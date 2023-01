Saint-Valentin : de beaux livres jeunesse pour tomber en amour avec la lecture

À l'approche de la Saint-Valentin, profitez-en pour transmettre votre amour des mots aux enfants en introduisant ces magnifiques livres jeunesse qui vous charmeront vous-aussi.

• À lire aussi: Saint-Valentin : 20 dessins imprimables gratuitement pour amuser toute la famille

• À lire aussi: 10 idées de bricolage pour la St-Valentin

Un superbe livre à rabats pour découvrir la Saint-Valentin, la fête de l’amour et de l’amitié!

De jolies surprises attendent les enfants à chaque page. Mots doux, chocolats ou cœurs, derrière les rabats se cachent... Bref, la Saint-Valentin et ses petits bonheurs.

Ce livre amuse par la surprise, mais aide aussi au développement du langage et favorise la coordination oeil-main.

Courtoisie QUB livre

Prix : 9,95 $

Mais c’est quoi, l’amour? Comme dans Familles , Georgette ne donne pas ici une réponse, mais dit l’amour sous toutes ses formes, à travers le regard d’une petite fille et les mots doux ou passionnés qu’elle récolte autour d’elle : une femme enceinte, des enfants dans la cour de récré, deux garçons, un papi, une mamie...

« L’amour, ça pousse comme une graine, avec des bisous, des secrets. C’est comme une tanière, mais avec des montagnes russes à l’intérieur. Ça casse un peu les oreilles, mais ça fait des super massages de pieds ! »

Après avoir dépeint les familles dans tous leurs états avec l'album Familles , Georgette se penche sur l'amour avec des mots justes et touchants. Un album qui parle d’amour, avec tendresse et humour, sans jugement ni idées préconçues. Un petit trésor à offrir autour de soi !

Courtoisie QUB livre

Prix : 19,95 $

À l'approche de la Saint-Valentin, Franny a besoin d'un assistant. Mais quand sa mère lui offre Igor, un drôle de chien plein de puces, la fillette est déçue. Igor ne cesse de faire des bêtises ... et il libère même un Cupidon géant.

Bientôt le monstre sème la terreur en ville. Heureusement, la petite savante folle a plus d'un tour dans son sac! Si Mary Shelley rencontrait Mortelle Adèle? Franny, la seule petite fille qui utilise un serpent comme corde à sauter.

Courtoisie QUB livre

Prix : 8,95 $

Entre les êtres humains, les émotions circulent. L'amour et l'amitié font battre notre coeur, nous font sentir bien. Elles sont un moteur très puissant. En amour comme en amitié, les liens se construisent dans l'échange avec l'autre, ils reposent sur la sincérité et le respect.

La jalousie naît de notre besoin d'être rassurés, de notre peur de ne pas être « assez bien »pour être aimés. Car tout le monde a besoin d'amour pour vivre et s'épanouir. Alors on veut contrôler l'autre comme s'il nous appartenait exclusivement. Mais on ne peut pas s'approprier l'amour ou l'amitié de quelqu'un.

Les vraies amitiés, les vrais amours nous font du bien, pas du mal. On ne blesse pas, on ne frappe pas par amour ou par amitié. En amour et en amitié, on ne peut pas faire comme si, faire semblant. Pour être amis ou amoureux, chacun découvre un peu de soi à l'autre en confiance et sans peur d'être jugé.

Ce livre vous permet d'aborder ce sujet essentiel avec les enfants, de mettre des mots sur leurs émotions et de réfléchir sur la confiance et le respect d'un point de vue philosophique.

Courtoisie QUB livre

Prix : 15,95 $

L'incontournable inventaire des moments de vies partagés entre une mère et son enfant, où tout devient prétexte à s'aimer, se réinvente en pop-up!

Sur chaque double page, Astrid Desbordes oppose en vis-à-vis des situations contraires, qui jouent avec aisance sur les registres du quotidien et de l'imaginaire, de la poésie et de l'humour. Le message de cet irrésistible album est simple et limpide : l'amour est constant et sans condition. Mais c'est dans la toute dernière phrase que se cache le véritable secret : « Je t'aime parce que tu es mon enfant, mais que tu ne seras jamais à moi ».

Les illustrations de Pauline Martin, subtiles dans le trait comme dans la couleur, soulignent avec force la délicatesse de cette formidable déclaration d'amour.

Courtoisie QUB livre

Prix : 39,95 $

India est une grande romantique. À qui donnera-t-elle son cœur? Des livres qui s'adressent aux premiers lecteurs capables de décoder aisément les mots, et qui font appel à leurs aptitudes de compréhension.

Courtoisie QUB livre

Prix : 6,95 $

La doudou aime les bisous doux, les bisous fous, les bisous trop choux. Elle aime aussi les câlins qui font du bien!

Avec elle, les tout-petits apprendront comment les chevaux donnent des bisous, comment les araignées donnent des câlins et comment on chatouille les papillons. Un nouveau tout-carton pour la doudou préférée des tout-petits!

Courtoisie QUB livre

Prix : 12,95 $

Ce livre renferme des réponses aux questions sur l'amour, l'amitié et la sexualité pour rassurer et aider l'enfant à mieux comprendre les émotions qui le submergent.

Courtoisie QUB livre

Prix : 16,95 $

Un livre sonore proposant cinq comptines sur le thème de l'amour : Une chanson douce, La berceuse cosaque, J'aime papa, j'aime maman, Petit papa et À la claire fontaine.

Courtoisie QUB livre

Prix : 18,95 $

C’est le jour de la Saint-Valentin et Caillou est invité à une fête chez son meilleur ami, Léo. Il fabrique des cartes de Saint-Valentin à offrir à ses amis.

Lorsqu’il arrive chez Léo, Caillou distribue ses cartes et reçoit une mystérieuse carte à son tour. Mais qui est donc son admirateur secret? Caillou mène l’enquête.

Courtoisie QUB livre