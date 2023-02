Les Barley wines, des bières parfaites après avoir joué dehors

Des suggestions signées Sylvain Bouchard, sommelier en bières.

1- Captain Swing, Hopfenstark, Lavaltrie

8% alc. /vol.

Prix :

5,69$ / 473 ml

Servir entre 10 et 14 degrés Celsius

Les barleywine originaux (à l’anglaise) sont de couleur rouge scintillante pouvant aller jusqu'au noir opaque avec des notes amères bien senties pour couper leur grande sucrosité. La brasserie Hopfenstark de Lavaltrie se fait un devoir de promouvoir la culture brassicole et son histoire à travers chacune des bières qu’elle propose. C’est justement ce qu’elle fait avec sa version classique d’un vin d’orge britannique parfait pour comprendre les caractéristiques inhérentes au style.

Voici une bière de couleur ambrée foncée tout à fait dans les paramètres du style, et qui présente un beau collet de mousse dense et tenace. Au nez, tout tourne autour d’un malt généreux et dodu qui domine l’ensemble. C’est caramélisé (!) et grillé (pain rôti). On pressent que ce sera sucré. En bouche, une fois de plus, c’est bien malté, avec des notes dominantes de caramel et de sucre d’orge. Une amertume typique des bières anglaises (herbacée et un peu terreuse) vient judicieusement couper et équilibrer la déferlante de caramel. La texture est à la limite du liquoreux, voir presque huileux. Quand c’est bon comme ça, on peut y aller d’un franc « God save the King ! »

2- Solstice d’Hiver, Dieu du Ciel!, Saint-Jérôme

10,2% alc. /vol.

Prix :

12.99$ / 4 x 341 ml

Servir entre 10 et 14 degrés Celsius

Les microbrasseries nord-américaines ont profité du caractère puissant des barleywine d’origine pour les mener encore plus loin en amplifiant leur profil sucré et surtout leur amertume. En ajoutant des houblons modernes, issus du Nouveau-Monde, les brasseurs donnent encore plus de puissance, mais surtout de saveurs et de complexités aux vins d’orge. Ce sous-style appelé « barleywine américain » a une icône Québécoise brassée par la brasserie Dieu du Ciel de Saint-Jérôme.

Bière de couleur acajou au joli collet moka, proposant des arômes complexes de fruits, de céréales, d’alcool et de houblons. En bouche, elle est légèrement sucrée et liquoreuse, avec une pointe de caramel brûlé. Très amer, son profil d’arômes rappelle celui des fruits rouges. Le houblon et l’alcool s’expriment abondamment en finale. Notez la faible effervescence typique des bières d’origine britannique.

3- Vin d’orge Réserve, Simple Malt Brasseurs, Saint-Eustache

9,99 % alc./vol.

Prix :

11.99$ / 500 ml

Servir entre 10 et 14 degrés Celsius

La couleur foncée, la grande sucrosité, l’alcool élevé et la faible effervescence font des vins d’orge des bières de prédilection pour le vieillissement en barrique. Cet affinage en tonneau apportera de nouvelles saveurs et une complexité accrue avec, entre autres, des notes un peu vineuses. Simple Malt Brasseurs de Saint-Eustache offre depuis plusieurs années un vin d’orge qu’ils font maturer quelques mois dans des barriques de whisky pour une caresse boisée additionnelle.

Sa couleur acajou et sombre est coiffée d’un collet de mousse plutôt mince. Au nez, on sent des parfums de sucre d’orge, d’érable, de caramel et un peu de boisé. En bouche, comme il se doit, ce sont les saveurs sucrées qui dominent nos papilles : caramel, cassonade, érable et ... sucre d’orge! La texture (le corps de la bière) est liquoreuse et chaude. Une amertume puissante qui semble pourtant modérée par tout ce sucre révèle des houblons anglais herbacés, terreux et floraux. La chaleur d’alcool, qui est présente tout au long de la dégustation, nous rappelle le 9,99% du liquide. Sucré, fruité, liquoreux, tonneau et puissance alcoolique ! Cette bière rappelle un porto !!!