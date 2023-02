Les statistiques liées à notre bac de récupération et quelles sont les solutions pour les améliorer

CONSOMMATION - Ce matin on reçoit Grégory Pratte, coach du bac chez Tricentris, la coop. Il nous aide à y voir un peu plus clair avec le dossier de la récupération. La semaine dernière, on s’était dit que l’on reviendrait avec une analyse du bilan de Recyc-Québec concernant la gestion des matières résiduelles.

Revoir le moment consommation: Que deviennent nos contenants en plastique ?

On affirme dans ce bilan que les québécois génèrent plus de 700kg de déchets par année. Immédiatement, on se dit que l’on ne fait peut-être pas la bonne chose.