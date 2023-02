TOP 10 des meilleures couvertures lestées pour combattre le stress et l'anxiété

Les bienfaits des couvertures lestées sur la réduction du stress et la qualité du sommeil ne font plus aucun doute. Voici notre TOP 10 des meilleures couvertures lourdes pour vous apaiser.

Qu'est-ce qu'une couverture lestée?

Une couverture lestée permet d'appliquer une pression à l'ensemble du corps : elle peut être utilisée pour résoudre des problèmes de sommeil ou d'anxiété. Elle est aussi appelée parfois couverture lourde, couverture proprioceptive ou couverture alourdie.

Il s'agit d'une couverture renfermant des chaînes de métal qui la rendent plus lourde. Sa particularité est donc son poids, largement supérieur à celui d'une couverture traditionnelle.

En règle générale, le poids adéquat pour votre couverture est d'environ 7 à 12 % de votre poids corporel. Pour une couverture lestée pesant entre 6 et 13 lbs, l'utilisateur⸱trice pèse en principe autour de 110 lbs.

Les bienfaits

À la manière d’un bébé qu’on emmaillote pour l’apaiser, la couverture lourde procure ce même sentiment d’enveloppement. Elle est recommandée pour les personnes vivant avec des troubles d’anxiété, du stress et le spectre de l’autisme.



On peut déposer la couverture sur son lit pour améliorer la qualité du sommeil et encore la laisser traîner sur son sofa pour faire une pause détente à tout moment de la journée ou pour une séance de méditation.

Des dizaines d'entreprises vendent désormais de telles couvertures, considérées tant comme une aide à la relaxation que comme un instrument anti-anxiété.

TOP 10 DES MEILLEURES COUVERTURES LESTÉES

Retrouvez le sommeil grâce à cette couverture lestée rafraîchissante fabriquée à partir de tissu hyper confortable. Pesant 15 livres, cette couverture lourde est parfaite pour ceux et celles qui recherchent un bon rapport qualité-prix.

Prix (en rabais) : 59,49 $ sur Amazon

Cette couverture en tricot épais vous fera sentir comme dans un nuage! Installez-vous confortablement n'importe où dans cette couverture lestée soyeuse, douce et chaude. Les deux côtés de la couverture sont fabriqués en chenille de haute qualité.

Prix : 40,62 $ sur Amazon

L'entreprise québécoise Rose Buddha a récemment lancé la première couverture anti-stress écoresponsable. Enveloppez de réconfort et profitez du calme naturel avec cette couverture lestée durable connue pour réduire le stress et l'anxiété.

Grâce à son poids de 10 livres, la couverture pondérée de Rose Buddha a un réel effet calmant sur le corps.

Prix : 198,99 $ chez Rose Buddha

Offrez-vous des nuits de sommeil des plus réparatrices grâce aux propriétés apaisantes de cette couverture lourde au fini velouté. Déposez-la sur votre corps pour réduire la sensation de stress et vous endormir plus rapidement.

Prix variés selon la taille : À partir de 269 $ chez Simons

Conçue pour recréer la sensation d’une étreinte enveloppante et réconfortante, la couverture lestée Luxury vous permet de jouir d’un sommeil profond et reposant toute la nuit durant.

Le poids est assuré par une bourre de granules de verre non toxiques, et demeure en tout temps réparti uniformément grâce à un piqué carré qui empêche la bourre de se déplacer dans la couverture.

La couverture vient dans une housse en velours ultradoux pour vous assurer un confort inégalé.

Prix variés selon la taille : De 109,95 $ à 159,95 $ chez Linen Chest

Aidez toute la famille à passer une bonne nuit de sommeil en bordant les petits avec cette couverture lestée pour les enfants. Celle-ci aidera l'enfant à se sentir calme et à obtenir un sommeil plus réparateur.

Prix variés selon la taille : De 99,99 $ sur Amazon

Cette couverture lestée de 15 lbs simule une pression tactile profonde pour favoriser le calme et un sommeil profond.

L'intérieur de la couverture possède même un traitement antimicrobien qui empêche la croissance des bactéries, des moisissures et des virus, augmentant la durée de vie utile du produit.

Prix (en rabais) : 79,96 $ chez La Baie

Cette couverture lestée est conçue pour détendre et offrir un excellent sommeil, tant pour les adultes que pour les enfants. Sa respirabilité permet de réguler la température de votre corps et d'éviter d'avoir trop chaud.

Déposez cette couverture lourde sur votre lit lorsque vous faites une sieste, sur le divan du salon pour écouter vos séries ou blottissez-la en lisant votre livre préféré.

Prix : 58,97 $ chez Walmart

Ce modèle de couverture lestée est intéressant pour les petits budgets. Chaud et confortable, ce produit aide à détendre le corps lors des périodes de grand stress.

Comme la plupart des concurrentes, cette couverture lourde a recours à des billes de verre pour créer du poids, mais celles-ci sont un peu moins bien réparties.

Prix : 53,99 $ sur Amazon

Tissée à la main à partir de coton naturel, cette couverture lestée offre toutes les propriétés apaisantes que vous recherchez. Plusieurs choix de poids sont également offerts pour un niveau de confort parfait.

Puisqu’elle est constituée de grosses mailles, elle est très respirante : même si elle a le poids caractéristique d’une couverture lestée, vous ne la trouverez pas étouffante. Si vous voulez opter pour le confort et la qualité d’un produit 100% canadien, on la recommande chaudement!

