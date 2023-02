Tout ce que vous devez savoir sur la pose de cils

Si vous avez toujours rêvé de vous réveiller avec de jolis cils longs, fournis et foncés sans devoir mettre du mascara, vous avez probablement déjà songé à la pose de cils, une tendance qui ne cesse de gagner en popularité depuis quelques années. Zoom sur les extensions de cils et ce qu'il faut savoir avant de les adopter.

• À lire aussi: Beauté : comment réaliser un beau maquillage naturel

• À lire aussi: Les 10 meilleurs mascaras en pharmacie de tous les temps

Utilisées depuis longtemps par les vedettes Kim Kardashian, Jennifer Lopez et Rihanna, les extensions de cils sont devenues très accessibles à de nombreuses femmes de tous âges.

Les extensions de cils, qu'est-ce que c'est?

Les extensions de cils sont des cils de matière synthétique (fibre de soie ou en polyester) que l'on colle sur les cils naturels. Elles sont collées sur le cil grâce à une colle médicale, il n'y a aucun contact avec la peau.

La pose de cils vient créer plus de densité et de longueur. De plus, cela donne du volume et une jolie courbure aux cils pour un regard de rêve!

Pexels Nataliya Vaitkevich

Le résultat est immédiat. Plus besoin d’appliquer plusieurs couches de mascara. Vos cils deviennent impeccables dès que vous ouvrez l'oeil au petit matin. L’effet peut être naturel ou sophistiqué selon vos désirs.

Est-ce que les extensions de cils abîment les cils naturels?

Malgré la croyance populaire, les extensions de cils n'abîment pas les cils naturels si la pose est bien faite et que des produits de bonne qualité sont utilisés.

Cela dit, il est hyper important de bien choisir votre technicien·ne et de bien s'informer avant de se lancer. N'ayez pas peur d'investir quelques dollars de plus pour assurer la qualité de la pose auprès d'un·e professionnel·le qualifié·e.

Les cils naturels peuvent être endommagés par les extensions uniquement si elles sont mal appliquées.

Comment se déroule une pose d'extension de cils?

Lors de la pose de cils, vous êtes normalement allongé, les yeux fermés, sur une table de type massage sur le dos. On s'assure que vos cils du bas ne soient pas en contact avec les extensions qui seront posées sur les cils du haut pour éviter qu'ils ne se collent ensemble.

Il s'agit d'un moment considéré comme étant relaxant durant lequel vous ne pensez à rien pas plus que vous souffrez.

À la fin du rendez-vous, vous devriez repartir avec une petite brosse et un rappel des indications à suivre pour les 24 heures suivant la pose de cils ainsi que les instructions à suivre pour préserver celle-ci.

Quant à la durée, une pose complète d'extensions de cils classique peut prendre environ 2 heures. On parle de 3 à 4 heures pour une pose d’extension de cils Volume Russe.

Pour ce qui est des retouches, il faut calculer entre 1 et 2 heures toutes les 3 à 4 semaines.

Combien de temps dure une pose d'extensions de cils

Cela dépend toujours du cycle de pousse des cils naturels.

Règle générale, on parle d'entre 1 à 2 mois avant que les extensions soient complètements tombées.

Comment garder de beaux cils naturels

Voici quelques pratiques à garder à l’esprit pour que vos cils naturels restent beaux et sains :

Ne frottez pas et ne tirez pas sur vos extensions de cils.

Faites bien vos recherches avant de choisir l'endroit où vous ferez faire la pose de cils.

Informez votre technicienne de cils de votre sensibilité à certaines colles à cils.

Des yeux irrités entraînent des frottements qui peuvent, à moyen terme, endommager les cils naturels.

Pour trouver un·e bon·ne technicien·ne en pose de cils

Il est primordial de bien se renseigner sur l’expertise et la réputation du centre esthétique choisi ainsi que les produits utilisés.

N'hésitez pas à demander à la personne si elle possède la certification NALA ( National Association of Lash Artists ). Il s'agit de la seule association de techniciennes en extensions de cils.

Les membres accréditées doivent répondre aux critères technique et démontrer un niveau de connaissance élevé en matière d’hygiène et sécurité. Vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté pour vivre une expérience qui soit positive.

Les risques possibles des extensions de cils

La clinique d'ophtalmologie Bellevue appelle à la vigilance quant aux risques d'une pose d'extensions de cils.

Courtoisie Clinique Bellevue

Lors de la pose, l’environnement et les instruments utilisés doivent être sanitaires pour éviter toute possible infection. Il ne faut pas non plus oublier que ce sont des objets pointus qui seront utilisés très près de l’œil pour effectuer la pose. Les infections peuvent donc également provenir d’une blessure faite à l’œil durant la visite.

En plus des possibles infections, les extensions de cils comportent des risques de réactions allergiques. Ces dernières peuvent être le résultat des allergènes contenus dans la colle utilisée pour poser les faux cils. Il est donc recommandé d’utiliser des produits hypoallergéniques.

Les réactions allergiques peuvent déclencher des douleurs, de l’irritation, des rougeurs ainsi que des inflammations. De plus, des dommages causés à la glande lacrymale et aux glandes de Meibomius autour des yeux peuvent réduire la quantité de larmes produites et ainsi provoquer une sécheresse oculaire.

Tirer et frotter les cils sont aussi des pratiques déconseillées qui peuvent causer des dommages irréversibles aux follicules des cils.

Quel est le prix pour une pose de cils?

Pour obtenir un regard envoûtant au Québec, les prix varient entre 100 $ et 250 $ selon le type de pose choisi (classique, hybride, volume, volume russe).

Avec des extensions de cils, dites adieu au mascara qui coule ou s’effrite dès que vous faites du yoga, allez au gym ou que vous versez quelques larmes!