Le regain de popularité des champignons grâce aux zombies

WEB - Jeu vidéo maintes fois récompensé et maintenant adapté en série, The Last of Us nous montre un univers postapocalyptique où l'humanité est envahie par des zombies. Les protagonistes doivent lutter contre les infestés et les survivants hostiles dans leur périple à travers ce qu'il reste des États-Unis. À l'origine de cette catastrophe, c'est un champignon parasite qui a causé la zombification des humains. Les fans de la série ont découvert par leur recherches, qu'il existe bien un champignon zombie dans la nature qui s'attaque aux petits insectes tels que les fourmis ou les araignées.