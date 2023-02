Voici la couleur de cheveux officielle de 2023!

Levons notre verre, les professionnels capillaires viennent d'annoncer la couleur de cheveux qui sera partout en 2023. Ils ont jeté leur dévolu sur le... champagne!

À chaque année sa tendance! Les experts capillaires Redken s'entendent pour dire que c'est le «blond champagne» qui sera la couleur phare de l'année 2023. À cette nuance de blond, les experts y ajoute une délicate touche de rosé.

Quelle est la différence entre le blond classique et le blond champagne? Le blond champagne est plus chaleureux, doux et naturel que les autres nuances de blond. Les légers reflets de rose, que l'on retrouve dans cette coloration, insufflent une touche lumineuse et originale à la chevelure.

Shutterstock

Même si le blond champagne s'affirme en 2023, la tendance capillaire avait déjà commencé à s'imposer dans les derniers mois. Sur les réseaux sociaux, le mot-clic #champagneblonde a été mentionné plus de 60 000, alors que les recherches pour ce terme ont augmenté de 60%.

Si cette coloration de cheveux gagne en popularité, c'est notamment en raison de sa grande versatilité. Le blond champagne convient à tous ceux que s'y risque, sans égard au type de cheveux et à la couleur de la peau.

Champagne ou non, le blond doit être traité avec soin. Les experts recommandent toujours d'utiliser des produits adaptés aux blondes puisque ce type de coloration abîme davantage le cheveu. Pour conserver la couleur plus longtemps et garder ses cheveux en santé, les experts Redken se tournent vers le duo shampoing et après-shampoing.

Oserez-vous le Champagne Blonde with A Kiss of Rose?