3 bouteilles à seulement une quinzaine de dollars chacune

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Des cuvées hivernales réconfortantes

1. Un délicatement parfumé viognier du sud de la France.

Viognier 2021

Domaine les Salices - Lurton

Languedoc - France

Code : 10265061

Prix : 15,20 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.6 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une soupe thaï à base de poulet, de gingembre, de lait de coco et de lime.

Ce parfumé et exotique viognier languedocien est signé par la notoire famille Lurton. Il s'agit d'un blanc qui est tout à fait recommandable pour sa facture modeste. Ses notes de fleurs blanches et de fruits confits sont très charmantes. Le produit n'a pas une grande acidité, je vous conseille donc de ne pas l'oublier plus de 12 à 18 mois dans votre réserve.

2. Un pur grenache ibérique de culture biologique au fruité généreux et abondant.

Garnacha 2020

Viña Borgia - Borsao

Aragon - Espagne

Code : 14955609

Prix : 15,55 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.6 grammes

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : une grosse tourtière, un ragoût de boulettes de viande ou une paëlla.

Ce 100 % grenache possède un fruité abondant, précis et éclatant. Comme toute la gamme des vins de la cave de Borsao, rien ne cloche et rien ne fait défaut. C'est bien loin d'être un «grand cru» mais c'est encore plus loin d'être une maigrichonne cuvée sans caractère ni personnalité. Un bon vin de semaine sans vice ni grande vertu. Buvez la bouteille au courant des deux prochaines années.

3. Un rouge issu du favorable et solaire climat catalan qui ne laissera personne indifférent.

Empordà 2021

Saulo - Espelt

Catalogne - Espagne

Code : 10856241

Prix : 15,10 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 155 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.3 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius en prenant soin de l'oxygéner au moins un petit quart d'heure en carafe.

À déguster avec : une planche de grillades style tex-mex ou une assiette de souvlaki de boeuf.

Cet assemblage de grenache et de carignan est impeccable pour seulement une quinzaine de huards. Un rouge catalan aux parfums fumés, sudistes et épicés qui ne vous fera pas honte devant la famille et les amis. Un autre produit d’entrée de gamme qui nous prouve que l'Espagne est un pays pratiquement sans rival sur le plan des bons rapports qualité/prix/plaisir. Tirez-lui son bouchon au courant des 2-3 années à venir.