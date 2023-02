25 suggestions d'activités familiales à faire au Québec

Constamment à la recherche d'idées d'activités ou de sorties familiales qu'il est possible de faire au Québec? Divertissez petits et grands à coup sûr grâce à ces 25 chouettes activités à faire en famille, et ce, aux quatre coins de la province.

Si vous n'avez plus de réponse à la fameuse question « Qu'est-ce qu'on fait » des enfants, voici une compilation d'activités originales pour vous inspirer pour vos prochaines sorties familiales.

Activités en plein air, centre d'amusement et divertissements de toutes sortes vous attendent! Peu importe la saison et la météo, vous trouverez certainement chaussure à votre pied dans cet article.

À vos marques. Prêts? Partez!

25 activités familiales à faire en HIVER

C'est l'heure d'enfiler ses patins et d'aller profiter d'une vue imprenable à partir de la Patinoire du Vieux-Port . Que vous désirez faire une sortie en famille, en amoureux ou entre amis, la Patinoire du Vieux-Port est la parfaite destination pour s'amuser et en profiter dans un endroit magique.

Maude Chauvin

Horaire (jusqu'au 5 mars 2023) : du lundi au mercredi : 10 h à 21 h, du jeudi au dimanche : 10 h à 22 h, 25 février : 10 h à 1h du matin

: du lundi au mercredi : 10 h à 21 h, du jeudi au dimanche : 10 h à 22 h, 25 février : 10 h à 1h du matin Horaires d'entretien de la glace : Du lundi au mercredi : 13 h, 16 h et 18 h 30, jeudi et vendredi : 13 h, 16 h et 19 h, damedi et dimanche : 11 h 30, 14 h, 16 h 30 et 19 h et le 25 février, un entretien additionnel est prévu à 22 h 30



*L'entretien de la glace dure environ 30 minutes. Il peut prendre plus de temps lors de conditions météorologiques défavorables.

Tarifs accès journalier : admission générale (13 ans et plus): 8,25 $, enfant (6 à 12 ans): 5,65 $, enfant (moins de 6 ans): GRATUIT, famille (4 personnes, 2 adultes max): 22,61 $. Notez que des abonnements de saison sont aussi disponibles.

: admission générale (13 ans et plus): 8,25 $, enfant (6 à 12 ans): 5,65 $, enfant (moins de 6 ans): GRATUIT, famille (4 personnes, 2 adultes max): 22,61 $. Notez que des abonnements de saison sont aussi disponibles. Adresse : Bassin Bonsecours Vieux-port, Montréal (QC) H2Y 2E2, face au Marché Bonsecours, entre les quais Jacques-Cartier et de l'Horloge.

Le Domaine du Radar en Chaudière-Appalaches vous invite à vivre une expérience familiale hors du commun. Faites l'expérience de quatre descentes en luge autrichienne sur le plus haut sommet de la région.

La piste familiale est accessible à tous et l'impressionnante Kamikaze vous fera vivre des émotions fortes! Une expérience unique à partager en famille, entre amis ou collègues.

Courtoisie chaudiereappalaches.com

Horaire : vendredi au dimanche : de 9 h à 17 h, en hiver et durant toute la relâche du 28 février au 6 mars 2023

: vendredi au dimanche : de 9 h à 17 h, en hiver et durant toute la relâche du 28 février au 6 mars 2023 Tarifs (4 descentes) :

: Luge 1 adulte + 1 enfant (3 ans à 9 ans) : 62,99 $



Luge 10-13 ans : 49,99 $



Luge 14 ans et plus : 59,99 $

Adresse : 50, rang Ste-Catherine, Saint-Sylvestre (QC) G0S 3C0

Le Zoo de Granby l’hiver, c'est une expérience unique dans un décor féérique, à une fraction du prix de l'été! Plusieurs espèces au Zoo, tels les tigres de l'Amour, les léopards des neiges, les petits pandas et les macaques japonais sont encore plus actifs sous les flocons.

Habillez-vous chaudement pour profiter pleinement de votre journée à l’extérieur et réchauffez-vous dans l'un des nombreux pavillons intérieurs.

Facebook Zoo de Granby

Horaire : Ouvert les samedis et dimanches, puis durant la semaine de relâche (27 février au 5 mars 2023), de 10h à 16h. Pour profiter pleinement de votre journée, consultez les horaires sur le site Web .

: Ouvert les samedis et dimanches, puis durant la semaine de relâche (27 février au 5 mars 2023), de 10h à 16h. Pour profiter pleinement de votre journée, consultez les . Tarifs : Deux choix s'offrent à vous : journée complète ou après-midi. Achetez vos billets en ligne pour économiser.

: Deux choix s'offrent à vous : journée complète ou après-midi. Achetez vos billets en ligne pour économiser. Billets journée complète (valide dès 10h)

(valide dès 10h)

13 ans et plus : 24,99 $ sur le Web et 27,99 $ à la porte

et 27,99 $ à la porte



3 à 12 ans : 19,99 $ sur le Web et 22,99 $ à la porte

et 22,99 $ à la porte



2 ans et moins : gratuit



Billets après-midi (valide après 13h)

(valide après 13h)

3 ans et plus : 19,99 $ sur le Web et 22,99 $ à la porte

et 22,99 $ à la porte



2 ans et moins : gratuit

Adresse : 1050, boul. David-Bouchard, Granby (QC) J2G 5P3

Profitez de plusieurs glissades sur neige de jour comme de soir, d'un sentier de patinage éclairé, du Rafting sur neige et de l'unique Tornade. Élancez-vous du haut des pentes escarpées de l'Himalaya pour une descente haute vitesse. Bref, savourez pleinement les plaisirs d'hiver en famille ou entre amis au Village Vacances Valcartier !

Facebook Village Vacances Valcartier

Horaire :

: Jusqu'au 22 février 2023 : Ouvert du lundi au mercredi de 10h à 16h et du jeudi au dimanche de 10h à 20h00

: Ouvert du lundi au mercredi de 10h à 16h et du jeudi au dimanche de 10h à 20h00

Du 23 février au 12 mars 2023 : Ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 20h

: Ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 20h

Du 13 au 19 mars 2023 : Fermé du lundi au mercredi et ouvert de jour du jeudi au dimanche, de 10h à 16h

: Fermé du lundi au mercredi et ouvert de jour du jeudi au dimanche, de 10h à 16h

19 mars 2023 : Dernier jour de la saison

: Dernier jour de la saison Tarifs :

: Billet de journée



Grand (1,32 m (52 po.) et plus) : 44,99 $ sur le Web et 49,99 $ sur place

(1,32 m (52 po.) et plus) : 44,99 $ sur le et 49,99 $ sur place



Petit (entre 1 m (39 3/8 po.) et moins de 1,32 m (52 po.)) : 37,99 $ sur le Web et 42,99 $ sur place

(entre 1 m (39 3/8 po.) et moins de 1,32 m (52 po.)) : 37,99 $ sur le et 42,99 $ sur place



Bébé (moins de 1 m (39 3/8 po.)) : gratuit

(moins de 1 m (39 3/8 po.)) : gratuit

Billet de soirée



Grand (1,32 m (52 po.) et plus) : 32,99 $ sur le Web et 37,99 $ sur place

(1,32 m (52 po.) et plus) : 32,99 $ sur le et 37,99 $ sur place



Petit (entre 1 m (39 3/8 po.) et moins de 1,32 m (52 po.)) : 26,99 $ sur le Web et 31,99 $ sur place

(entre 1 m (39 3/8 po.) et moins de 1,32 m (52 po.)) : 26,99 $ sur le et 31,99 $ sur place



Bébé (moins de 1 m (39 3/8 po.)) : gratuit

(moins de 1 m (39 3/8 po.)) : gratuit Adresse : 2280, boulevard Valcartier, Valcartier (QC) G0A 4S0

Vivez une expérience inoubliable chez Alpagas du Domaine Poissant ! Faites une balade avec un alpaga dans un joli boisé au Mont St-Hilaire. Vous pourrez, entre autres, prendre une marche en tenant un alpaga avec une laisse. La balade dure un maximum de 45 minutes et cette randonnée se fait à un rythme très lent, donc elle est bien adapté autant aux enfants qu’aux adultes. Les balades sont disponibles uniquement sur réservation via le site Web.

Instagram fred_and_boys

Horaire : Ouvert à l'année, lundi : 9h30 à 13h, mardi et mercredi : fermé, jeudi : 9h30 à 13h, vendredi : 9h à 16h – 18h à 20h30, samedi : 9h à 16h – *18h à 20h30, dimanche : 9h à 16h. Départs possibles de 9h à 15h30.

: Ouvert à l'année, lundi : 9h30 à 13h, mardi et mercredi : fermé, jeudi : 9h30 à 13h, vendredi : 9h à 16h – 18h à 20h30, samedi : 9h à 16h – *18h à 20h30, dimanche : 9h à 16h. Départs possibles de 9h à 15h30. *Le samedi soir est variable selon la disponibilité des employés. Consultez le calendrier du formulaire de réservation ICI .

. Tarif : 37,50 $ par alpaga

37,50 $ par alpaga Adresse : 1235, chemin de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire (QC) J3G 4S6

La trottinette des neiges est une tradition scandinave qui gagne en popularité au Québec. Celle-ci peut d'ailleurs être pratiquée par petits et grands au Parc de la Gorge de Coaticook , dans les Cantons-de-l'Est. Cet excellent exercice convient à tous ceux et celles qui voudront de la nouveauté dans la simplicité!

Daphné Caron

Horaire : Du lundi au vendredi : 10h à 16h et les samedi et dimanche : 9h à 16h, jusqu'au 12 mars 2023. Ouvert tous les jours, de 9h à 16h, durant la semaine de relâche du 27 février au 3 mars 2023.

: Du lundi au vendredi : 10h à 16h et les samedi et dimanche : 9h à 16h, jusqu'au 12 mars 2023. Ouvert tous les jours, de 9h à 16h, durant la semaine de relâche du 27 février au 3 mars 2023. Tarif : 12 $ pour 1h (pour tous les âges). Notez que la location des trottinettes des neiges se fait en ligne seulement (quantité limitée).

: 12 $ pour 1h (pour tous les âges). Notez que la location des trottinettes des neiges se fait en ligne seulement (quantité limitée). Adresse : 400, rue St-Marc, Coaticook (QC) J1A 2M3

Profitez de magnifiques sentiers pour vous initier au fatbike en famille! Le Parc régional de la rivière Gentilly possède près de 20 km de sentiers, de débutant à expert, et plus de 50 fatbikes, de 20" à XLarge, disponibles pour la location. Vous aurez en plus le loisir de contempler des paysages à couper le souffle!

Il est possible de louer des vélos sans pédale ou avec de petites roues arrières pour les tout-petits. Afin de profiter rapidement de votre journée au Parc de la Rivière Gentilly, pensez à acheter vos billets en ligne avant de vous y rendre.

Facebook Parc régional de la rivière Gentilly

Horaire : Du dimanche au jeudi, de 9h à 17h et du vendredi et samedi, de 9h à 20h.

: Du dimanche au jeudi, de 9h à 17h et du vendredi et samedi, de 9h à 20h. Tarifs (taxes incluses) :

: Entrée journalière au Parc : Adulte (18 ans +) : 8,50 $, Enfant (6 ans+) : 4 $, Enfant (5 ans et moins) : gratuit, Familiale (2 adultes et 3 enfants) : 21 $

: Adulte (18 ans +) : 8,50 $, Enfant (6 ans+) : 4 $, Enfant (5 ans et moins) : gratuit, Familiale (2 adultes et 3 enfants) : 21 $

Location de fatbike : 30,00 $ / 2 heures (12,50 $ par heure supplémentaire), vélo pour enfant : 20,00 $ / 2 heures (5,75 $ par heure supplémentaire)

: 30,00 $ / 2 heures (12,50 $ par heure supplémentaire), vélo pour enfant : 20,00 $ / 2 heures (5,75 $ par heure supplémentaire) Adresse : 1000, avenue des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford (QC) G0X 2W0

Le Village Aventuria est un lieu unique situé au coeur de la Beauce qui permet aux familles de découvrir un parcours défiant les hauteurs et de repousser leurs limites! Relevez le défi et lancez-vous dans un parcours d’un kilomètre de tyroliennes.

Suivez aussi les 4 parcours du sentier aérien qui vous mènera d’un arbre à l’autre par différents modules de jeux; tyroliennes, ponts de toutes sortes, filets, tuyaux, etc.

Facebook Village Aventuria

Horaire : Les journées et heures d'ouverture pour la saison hivernale sont variables. Afin de vous assurer une place lors de l’un des départs, veuillez consulter le calendrier de la billetterie ou les contacter au (418) 397-4046.

: Les journées et heures d'ouverture pour la saison hivernale sont variables. Afin de vous assurer une place lors de l’un des départs, veuillez consulter le ou les contacter au (418) 397-4046. Tarifs : Les prix des forfaits journaliers varient entre 17 $ et 40 $, selon l'activité choisie.

: Les prix des forfaits journaliers varient entre 17 $ et 40 $, selon l'activité choisie. Adresse : 390-A, rue Principale, Saint-Jules (QC) G0N 1R0

À coup sûr, la glissade de la Terrasse Dufferin vous fera vivre des émotions fortes lorsque vous atteindrez une vitesse allant jusqu’à 70 km/heure. Les trois corridors de glace seront accessibles pour la glissade de la mi-décembre à la mi-mars, voire même plus longtemps. Avec jusqu’à quatre passagers par traine, dévalez la pente à toute allure!

Facebook Au 1884

Horaire : Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 10h à 17h, vendredi et samedi : 10h à 21h, dimanche : 10h à 17h.

: Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 10h à 17h, vendredi et samedi : 10h à 21h, dimanche : 10h à 17h. *Les heures peuvent varier en fonction de la température. N'hésitez pas à les contacter au (418) 528-1884 pour savoir s'ils sont ouverts.

Tarifs : 4 $ pour 1 billet et 12 $ pour 4 billets

: 4 $ pour 1 billet et 12 $ pour 4 billets Un billet par personne et par descente est requis. Les enfants de moins de 3 ans glissent gratuitement. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte



Aucune réservation n'est requise. Les billets sont en vente sur place seulement.

Adresse : Kiosque Princesse Louise, Terrasse Dufferin, Québec (QC), voisin du Château Frontenac

La randonnée à raquettes est une activité hivernale tellement agréable. C'est une belle façon d'apprivoiser l'hiver. Le parc national de la Jacques-Cartier présente un réseau de 13 sentiers de raquette totalisant près de 94 km, dont L'Escarpement, une boucle de 11,2 km accessible à partir du km 10. De plus, l'endroit offre la location de raquettes, et ce, tout à fait gratuitement pour les enfants.

STEVE DESCHÊNES

Horaire : Du lundi au vendredi : 9h à 16h, samedi et dimanche de 9h à 16h30 jusqu'au 31 mars 2023

: Du lundi au vendredi : 9h à 16h, samedi et dimanche de 9h à 16h30 jusqu'au 31 mars 2023 Tarifs :

: Accès quotidien



Adulte (18 ans et +) : 9,25 $





Enfants (17 ans et moins) : Gratuit



Location de raquettes de montagne



Adulte (18 ans et +) : 18,50 $





Enfants (17 ans et moins, en contexte familial) : Gratuit

Adresse : Sortie #182, Chemin du Parc-National - Route 175, Stoneham-et-Tewkesbury (QC) G3C 2T5

RÉSERVER AU MOINS 24 HEURES À L'AVANCE AU 1-800-665-6527

À seulement une heure de route de Montréal, vivez en famille l’aventure unique de diriger votre propre équipe de chiens alaskans à travers de magnifiques sentiers enneigés aux Aventures Liguoriennes . Choisissez parmi trois types de balades : la grande virée, l'escapade ou la nocturne pour le plaisir de toute la marmaille.

Facebook Les Aventures Liguoriennes

Horaire : Sur réservation seulement, et ce, jusqu'en avril 2023.

: Sur seulement, et ce, jusqu'en avril 2023. Tarifs : Les prix varient entre 75 $ et 290 $ selon l'âge et le forfait choisi.

: Les prix varient entre 75 $ et 290 $ selon l'âge et le forfait choisi. Adresse : 179, 5e rang, Saint-Liguori (QC) J0K 2X0

Que diriez-vous d’une promenade à cheval au cœur des Appalaches? Vous aurez la chance également de chevaucher dans la belle et sinueuse Rivière Daaquam. Les guides d’expériences et les magnifiques chevaux du Domaine Daaquam vous feront vivre une superbe aventure familiale! Les enfants doivent avoir 13 ans minimum pour participer à l'activité.

Facebook Chalets Villégiature et Pourvoirie Daaquam

Horaire : Randonnée équestre d'une durée de 1h30 disponible tous les jours de l'année, sur réservation. Départs prévus à 9h30 ou 13h30.

: Randonnée équestre d'une durée de 1h30 disponible tous les jours de l'année, sur réservation. Départs prévus à 9h30 ou 13h30. Tarifs :

: Adulte (13 ans et +) : 60 $. Le ratio de 4 personnes pour 1 guide est respecté.

: 60 $. Le ratio de 4 personnes pour 1 guide est respecté.

VIP - Seul avec un guide (18 ans et +) : 85 $

: 85 $ Adresse : 47, rue des Moulins, Saint-Just-de-Bretenières (QC) G0R 3H0

Amateurs de pêche, n'oubliez pas que celle-ci se pratique aussi en hiver! La pêche blanche, aussi appelée la pêche sur glace, est une activité familiale accessible à tous et qui sort de l'ordinaire. La ZEC Tawachiche est l'un des seuls territoires publics en Mauricie à offrir une activité saisonnière de pêche sur la glace à la truite mouchetée. Il est d'ailleurs possible de louer des cabanes (réservez à l'avance) installées sur les fosses du lac.

Étienne Boisvert

Horaire : Ouvert tous les samedis et dimanches jusqu'à la fin mars. Veuillez noter que l'horaire est variable selon les conditions météorologiques.

: Ouvert tous les samedis et dimanches jusqu'à la fin mars. Veuillez noter que l'horaire est variable selon les conditions météorologiques. Tarifs :

: Droit de pêche : 35 $ si vous possédez déjà votre équipement ou 42 $ pour 5 trous et 5 brimbales

: 35 $ si vous possédez déjà votre équipement ou 42 $ pour 5 trous et 5 brimbales

Cabane : 35 $

: 35 $

Passage : 12 $ par véhicule

: 12 $ par véhicule

Adresse : 202, chemin Tawachiche, Lac-aux-Sables (QC) G0X 1M0

RÉSERVER À L'AVANCE AU (418) 289-2059

Le Mont Arthabaska offre 14 kilomètres de sentiers de ski de fond de style classique et 5 kilomètres de sentiers de style « pas de patin ». Il s'agit d'un endroit de prédilection pour une sortie de ski de fond en famille. L’accès à tous les sentiers est gratuit, et se fait à partir du bas de la montagne ou via le sommet du Mont. Un service de location d'équipement est offert sur place.

Facebook École Mgr-Milot

Horaire :

: Sentiers : Ouvert tous les jours, jusqu'au 5 mars 2023.

: Ouvert tous les jours, jusqu'au 5 mars 2023.

Centre de location :

:

Ouvert les samedis et dimanches : 9h à 16h30





Durant la semaine de relâche et lors des journées pédagogiques, le centre de location est ouvert de 9h à 16h30.

Tarif : L'accès est gratuit.

L'accès est gratuit. Adresse : 100, Chemin du Mont-Arthabaska, Victoriaville (QC) G6S 0N4

Patiner dans le labyrinthe du Domaine Enchanteur , au Domaine de la forêt perdue, de jour comme de soir demeure une activité familiale qu’il faut absolument expérimenter! Entre deux sentiers glacés, vous pourrez offrir un peu de moulée aux animaux du parc animalier. En soirée, des jeux de lumière permettent un tour de labyrinthe des plus féériques. Les chiens sont d'ailleurs les bienvenus!

Courtoisie domaineenchanteur.com

Horaire : Ouvert tous les jours, y compris les jours fériés, de la mi-décembre à la mi-mars

: Ouvert tous les jours, y compris les jours fériés, de la mi-décembre à la mi-mars Horaire régulier: dimanche à mercredi: 9h à 20h et jeudi à samedi: 9h à 22h

dimanche à mercredi: 9h à 20h et jeudi à samedi: 9h à 22h

Durant la semaine de relâche (25 février au 4 mars): tous les jours, de 9h à 22h

*Les jours et heures d’ouverture et des services offerts sont sujets à changement sans préavis, notamment selon les conditions météo.

Tarifs : Les tarifs incluent 9 $ (non taxables) de droits d'accès à la terre agricole avec un produit du terroir de dégustation.

: Les tarifs incluent 9 $ (non taxables) de droits d'accès à la terre agricole avec un produit du terroir de dégustation. Forfait Activités hivernales :

:

13 ans et + : 22 $





5 à 12 ans : 17 $





0 à 4 ans : gratuit



Promo Jeudi soir (valide uniquement à partir de 17h les jeudis) :

(valide uniquement à partir de 17h les jeudis) :

5 ans et + : 17 $





0 à 4 ans: gratuit

Adresse : 1180, rang Saint-Félix Est, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (QC) G0X 3J0

Situé à 30 minutes du centre-ville de Montréal, Arbraska propose des parcours dans les arbres (même en hiver!) au pied du Mont-Saint-Grégoire. Cette activité est destinée autant aux adultes qu'aux enfants de 5 ans et plus. Il est aussi possible de vivre l'expérience hivernale (de jour ou nocturne) d' uplå pour les enfants de 3 ans et plus.

Prêts pour l’aventure? Ponts de singe, filets à grimper, passerelles, balançoires, t’as pas fini de te surpasser! Que ce soit en famille, entre amis ou avec des collègues, cette activité vous permettra de vivre l'hiver de façon active et ludique.

Facebook Arbraska

Horaire : Ouvert samedi et dimanche, de décembre à mars et en semaine, sur réservation seulement.

: Ouvert samedi et dimanche, de décembre à mars et en semaine, sur réservation seulement. Tarifs :

: Adulte (14 ans et +) : 45 $

: 45 $

Enfant (5 à 13 ans) : 38 $

: 38 $ Adresse : 45-C, Chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire (QC) J0J 1K0

À bord de votre véhicule, parcourez 12 km de routes sinueuses dans un parc de 890 hectares. Avec sa formule unique au Québec, le Parc Oméga fait découvrir des espèces d'animaux sauvages vivant en liberté. Voyez, entre autres, des orignaux, wapitis, bisons, loups, ours... dans leur milieu naturel!

Facebook Parc Omega

Horaire : Ouvert tous les jours, du 1 er janvier 2023 au 19 mai 2023 et du 10 octobre au 31 décembre 2023, à compter de 10h, dernière admission à 16h et fermeture du parc à 17h.

: Ouvert tous les jours, du 1 janvier 2023 au 19 mai 2023 et du 10 octobre au 31 décembre 2023, à compter de 10h, dernière admission à 16h et fermeture du parc à 17h. En saison hivernale, le parc pourrait exceptionnellement fermer ses portes en raison des conditions météorologiques. Vérifiez le site Internet avant votre arrivée.

avant votre arrivée. Tarifs : Achetez vos billets d'un jour en avance et profitez de tarifs avantageux.

: Achetez vos billets d'un jour en avance et profitez de tarifs avantageux. Adultes (16 à 64 ans) : 40,88 $

: 40,88 $

Séniors (65 ans et plus) : 36,53 $

: 36,53 $

Enfant (6 à 15 ans) : 30,44 $

: 30,44 $

Enfant (2 à 5 ans) : 16,09 $

: 16,09 $ Adresse : 399, route 323 Nord, Montebello (QC) J0V 1L0

Petits et grands s'émerveilleront assurément devant Onhwa’ Lumina , une expérience immersive multimédia en forêt inspirée de la culture huronne-wendat et signée Moment Factory. Dès la nuit tombée, le long d’un parcours de 1,2 km, vous serez transportés par la magie de la lumière, du son et des projections vidéos.

Facebook Moment Factory

Horaire : Ouvert du jeudi au samedi de 17h30 à 18h40

: Ouvert du jeudi au samedi de 17h30 à 18h40 Tarifs : Stationnement obligatoire au prix de 8 $, achat en ligne seulement.

: Stationnement obligatoire au prix de 8 $, achat seulement. Adulte (18 ans et +) : 29 $

: 29 $

Adolescent (13 à 17 ans) : 21,75 $

: 21,75 $

Enfant (6 à 12 ans) : 14,50 $

: 14,50 $

Bambin (0 à 5 ans) : gratuit

: gratuit Adresse : 110, rue Grand Chef Thonnakona, Wendake (QC) G0A 4V0

Faites vos premiers pas dans l’univers de l’escalade de glace chez Parcours Aventures . Située en bordure de la rivière Saguenay, cette chute glacée est très accessible aux débutants et familles avec enfants de 12 ans et plus.

En compagnie d'instructeurs certifiés, apprenez les techniques de base de la pratique de ce sport : s'équiper, assurer, grimper, etc. Ce cours sera un premier pas vers l’autonomie.

Facebook Parcours Aventures

Horaire : Ouvert tous les samedis et dimanches, à compter de 9h30 et pour une durée de 6 heures.

: Ouvert tous les samedis et dimanches, à compter de 9h30 et pour une durée de 6 heures. Tarifs : 120 $ + tx

: 120 $ + tx Adresse : 40, chemin des Terres-Rompues, Saguenay (arrondissement Chicoutimi) (QC) G7H 5B2

Construit avec 2 300 blocs de glace et 15 000 tonnes de neige, l’ Hôtel de Glace est le seul hôtel du genre en Amérique. Cette œuvre d'art éphémère entièrement conçue de glace et de neige vous propose un spectacle fascinant. En famille, en groupe ou en amoureux, une expérience nordique inoubliable vous y attend!

Courtoisie quebec-cite.com

Horaire :

: Du 4 janvier au 18 mars 2023 :

:

Dimanche au vendredi : Le jour : 10h à 23h et le soir : 20h à 23h

Le jour : 10h à 23h et le soir : 20h à 23h



Samedi : Le jour : 10h à 24h et le soir : 20h à 24h

Le jour : 10h à 24h et le soir : 20h à 24h

Le 19 mars 2023 (dernier jour de la saison) : De 10h à 17h

(dernier jour de la saison) : De 10h à 17h Tarifs :

: Billet de journée :

:

Grand (1,32 m (52 po.) et plus) : 29,99 $ sur le Web et 34,99 $ sur place

(1,32 m (52 po.) et plus) : 29,99 $ sur le et 34,99 $ sur place



Petit (entre 1 m (39 3/8 po.) et moins de 1,32 m (52 po.)) : 24,99 $ sur le Web et 29,99 $ sur place

(entre 1 m (39 3/8 po.) et moins de 1,32 m (52 po.)) : 24,99 $ sur le et 29,99 $ sur place



Bébé (moins de 1 m (39 3/8 po.)) : gratuit

(moins de 1 m (39 3/8 po.)) : gratuit

Billet de soirée



Grand (1,32 m (52 po.) et plus) : 24,99 $ sur le Web et 29,99 $ sur place

(1,32 m (52 po.) et plus) : 24,99 $ sur le et 29,99 $ sur place



Petit (entre 1 m (39 3/8 po.) et moins de 1,32 m (52 po.)) : 19,99 $ sur le Web et 24,99 $ sur place

(entre 1 m (39 3/8 po.) et moins de 1,32 m (52 po.)) : 19,99 $ sur le et 24,99 $ sur place



Bébé (moins de 1 m (39 3/8 po.)) : gratuit

(moins de 1 m (39 3/8 po.)) : gratuit Adresse : 2280, boulevard Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier (QC) G0A 4S0

Que font les oiseaux en hiver? Offrez à votre famille l’occasion d’observer et d’identifier des oiseaux lors d’une randonnée en forêt passant par des mangeoires. Lors de cette promenade, les jeunes comme les adultes pourront comprendre les adaptations des oiseaux durant la saison froide, et ce, en faisant des activités et des jeux qui leur feront découvrir les caractéristiques des oiseaux présents sur le mont Royal en hiver.

Facebook J'aime le mont Royal | Les amis de la montagne

Horaire : Les samedis 4 et 18 février 2023 à 14h30, 4 et 18 mars 2023 à 14 h 30 et 1 er avril 2023 à 14 h 30

: Les samedis 4 et 18 février 2023 à 14h30, 4 et 18 mars 2023 à 14 h 30 et 1 avril 2023 à 14 h 30 Tarifs :

: 16 ans et plus : 24 $

: 24 $

8 à 15 ans : 14 $ (veuillez noter que tout enfant doit être accompagné d’un adulte)

: 14 $ (veuillez noter que tout enfant doit être accompagné d’un adulte)

Famille de 4 personnes (minimum 1 enfant et minimum 1 adulte) : 64 $

(minimum 1 enfant et minimum 1 adulte) : 64 $

Veuillez noter que tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Adresse (point de départ et d'arrivée) : 1260, chemin Remembrance, Montréal (QC) H3H 1A2 (Maison Smith)

Les jeux d’évasion vous passionnent et vous aimez relever les défis en tout genre? Voici l’activité parfaite pour vous et votre famille! Le Liéri, jeu d’évasion et de randonnée en plein air se déroule dans le Parc de la Gorge de Coaticook . À même le sentier de la montagne (3 km), vous découvrirez 5 stations de différents niveaux de difficulté qui mettront tous vos sens à l’épreuve!

Facebook Parc de la Gorge de Coaticook

Horaire :

: Jusqu'au 12 mars 2023 : Lundi au vendredi de 10h à 16h et samedi et dimanche de 9h à 16h

Lundi au vendredi de 10h à 16h et samedi et dimanche de 9h à 16h

Semaine de relâche (27 février au 3 mars 2023) : Tous les jours de 9h à 16h

: Tous les jours de 9h à 16h Tarif : 10 $

: 10 $ Adresse : 400, rue Saint-Marc, Coaticook (QC) J1A 2R9

La famille veut bouger et repousser ses limites? Le Centre Adrénaline Urbaine , c’est un total de 40 000 pieds carrés d’installations sportives qui vous attendent! Une phénoménale pente de ski située sur le toit de l'immeuble couronne les installations.

Facebook Adrénaline Urbaine

Horaire : L'horaire varie selon les activités offertes sur place. Voyez l'horaire complet ici .

: L'horaire varie selon les activités offertes sur place. Voyez l'horaire complet . Tarifs : Les prix varient selon les activités offertes sur place. Tous les détails ici .

: Les prix varient selon les activités offertes sur place. Tous les détails . Adresse : 2300, rue des Grands Marchés, Trois-Rivières (QC) G9B 1X6

Amateurs de vélo de montagne, de BMX et de planche à neige, attachez votre tuque! Essayez le véloneige (aussi appelé scooter des neiges, scooter alpin ou snowscoot). Il s’agit d’un cadre de vélo monté sur une planche à neige. Une trentaine de stations de ski les acceptent et en font la location, dont le Mont Sutton .

Facebook Mont Sutton

Horaire : Du lundi au vendredi : 9h à 16h et samedi et dimanche : 8h30 à 16h

: Du lundi au vendredi : 9h à 16h et samedi et dimanche : 8h30 à 16h Tarifs : 118 $ pour une personne ou 90 $ par personne pour un groupe de 2 ou 3.

: 118 $ pour une personne ou 90 $ par personne pour un groupe de 2 ou 3. Cela inclut le cours d'initiation au snowscoot et la location de l'équipement.

Adresse : 671, rue Maple, Sutton (QC) J0E 2K0

Après un superbe parcours de 1.3 km en randonnée dans la forêt du Mont Catherine, prenez une pause en famille et réchauffez-vous près du feu dans le Tipi avant de vous laisser glisser sur 2 méga tyroliennes à plus de 100 mètres du sol en traversant toute la montagne de part et d’autre. Sensations fortes garanties!

Facebook Tyroparc