La salle de bain n'est pas qu'un lieu où l'on va pour se retrouver dans l'intimité. La salle de bain accueille les premiers baisers du matin, les premières larmes des enfants, les premières confidences de l'ado et, bien souvent, le dernier souffle de la journée. La salle de bain est un sanctuaire qu'il faut s'approprier, sans plus tarder!

En raison de ces fonctions multiples, la salle de bain peut être décorée et aménagée de toutes les façons imaginables. Vous trouverez ici 30 idées pour donner un second souffle à la salle de bain ou à la salle d'eau de la maison.

30 idées déco pour la salle de bain :

1. Une douche en verre pour la salle de bain

En plus d'être très élégante, la douche en verre permet de donner un effet de grandeur. Bien qu'elle puisse être installée dans toutes les salles de bain, la douche en verre est particulièrement utile lorsqu'elle se trouve dans un espace restreint. Facile à entretenir, la douche en verre se lave comme n'importe quelle vitre. Certains la préfèrent simple alors que d'autres vont la préférer teintée.

Faites défiler le caroussel d'images pour vous inspirer :

2. Une touche de boiserie dans la salle de bain

Qu'elle soit installée au plafond, sur les murs ou au plancher, la boiserie donne un cachet unique, impossible à reproduire avec la céramique. Les lambris de bois ajoutent une touche chaleureuse et réconfortante au décor de la salle de bain, qui rappellent les douces soirées au spa. L'application d'un traitement hydrofuge permet au bois d'être plus résistant à l'humidité et à la vapeur, qui se dégageant de la douche et du bain.

Faites défiler le caroussel d'images pour vous inspirer :

3. Une jolie tapisserie pour les murs de la salle de bain

Qu'elle soit texturée, à motifs ou unie, la tapisserie est une façon originale de revamper la décoration de la salle de bain ou de la salle d'eau. Puisqu'il est abordable et facile à installer, le papier peint peut-être changé plus régulièrement qu'une céramique, au gré des tendances et des humeurs. Il a un avantage considérable : en un tour de main, il transforme l'ambiance d'une pièce.

Faites défiler le caroussel d'images pour vous inspirer :

4. Un accent de couleur dans la salle de bain

Si certains choisissent de peindre les murs de la salle de bain d'une couleur neutre, d'autres se laisseront impressionner par une couleur flamboyante pour ajouter une touche vitaminée! Qu'il s'agisse d'une salle d'eau ou d'une salle de bain spacieuse, la couleur a toujours sa place dans cette pièce de prédilection. L'accent de couleur peut être mis sur un mur en particulier, sur un meuble, mais aussi sur un accessoire, comme un tapis ou un cadre.

Faites défiler le caroussel d'images pour vous inspirer :

5. Des plantes mur à mur

Si vous avez la chance d'avoir une imposante fenestration dans la salle de bain, vous devriez miser sur l'ajout de plantes vertes pour redonner un second souffle au décor. Lorsque viendra le temps de magasiner les options de plantes, il faudra s'assurer que celles-ci tolèrent les écarts de température et soient familières avec l'humidité. Rares sont celles qui n'ont besoin de presque aucune lumière, mais il est toujours possible de trouver de jolies plantes artificielles.

Faites défiler le caroussel d'images pour vous inspirer :

6. De la nature à l'état pur

Si vous habitez à l'extérieur d'une grande ville, vous avez une chance inouïe! Les tendances en matière de salle de bain invitent à se reconnecter avec la nature, en créant des espaces sans frontière. Il s'agit de laisser entrer la pureté et la quiétude de la nature, en agrandissant les fenêtres ou en ajoutant des puits de lumière. À vous le repos complet!