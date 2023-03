Voici des astuces pour une utilisation équilibrée des écrans avec vos enfants

Alors que 96% des foyers québécois possèdent au moins un appareil électronique (ordinateur, tablette, téléphone intelligent) à la maison, on peut affirmer que les écrans font désormais partie de notre réalité.

C'est encore plus vrai depuis la pandémie, qui nous a forcés à changer nos habitudes de vie et à laisser de plus en plus de place aux technologies. Toutefois, bien que les écrans présentent de nombreux avantages, les utiliser de façon excessive, que ce soit pour des raisons éducatives ou récréatives, pourrait mener à des conséquences préoccupantes sur la santé... surtout chez les jeunes.

On vous rassure: l’écran en soi n’est pas un danger, c’est son usage prolongé et la fin pour laquelle il est utilisé qui peuvent poser un problème, alors nul besoin d’éliminer complètement les technologies. Il suffit de mettre en place les conditions pour favoriser une utilisation équilibrée selon la situation et les valeurs de votre famille en prenant conscience de la place que vous leur accordez et, au besoin, d'améliorer le contexte d'utilisation.

Des astuces simples et pratiques

Getty Images

Trouver l’équilibre numérique est loin d’être simple, surtout lorsque vous avez des enfants d’âges différents dans une même maison. Mais rien n’est impossible !

Pour y arriver, vous pouvez, entre autres, établir en famille, avec la participation de l’enfant, une routine quotidienne qui détermine un moment précis dans la journée qui sera propice à l’utilisation des écrans, par exemple, au retour de l’école ou de la garderie.

La durée de cette activité numérique peut également être prédéterminée dans l’horaire, et peut être calculée à l’aide d’une minuterie pour responsabiliser le jeune.

Au-delà de fixer du temps d’écran, vous pouvez accompagner votre enfant dans le choix des contenus de qualité à regarder (ex. : contenu éducatif, rassembleur, interactif) et déterminer avec lui ou elle les moments appropriés pour le faire.

Dans le but d’éviter les confrontations lorsque vous souhaitez voir votre enfant vaquer à d'autres occupations, il est souhaitable d’avoir différentes options à lui proposer en échange.

Vous pourriez sortir les crayons à colorier ou le matériel d’arts plastiques sur la table de la cuisine, enfiler vos espadrilles pour une séance de sport à l’extérieur, vous costumer en famille pour une pièce de théâtre improvisée... Bref, restez imaginatif pour faire des activités avec vos jeunes.

Les répercussions de l’hyperconnectivité

Getty Images/iStockphoto

Les risques liés à la surutilisation des écrans chez les jeunes se font principalement sentir sur le plan de la santé physique, psychosociale et développementale. On parle ici, entre autres, de troubles de langage, de l’augmentation des risques liés à l’obésité, de problèmes de vision, de troubles du sommeil, et ce, sans oublier l’anxiété liée à l’image corporelle, les sentiments dépressifs et les troubles de conduite.

De là l’importance d’avoir un plan d’action pour équilibrer l’utilisation de ces technologies auprès de vos jeunes, afin qu’ils puissent tirer profit des bienfaits du numérique, sans en subir les effets négatifs.

D’ailleurs, les enfants de moins de deux ans ne devraient pas avoir accès à un écran, puisqu’à cet âge, ils retirent beaucoup plus de bénéfices à manipuler des objets et à interagir avec d’autres humains qu’à rester assis pendant des périodes prolongées.

Pour les enfants de plus de deux ans, il s’agit plutôt d’analyser le type de contenu consommé, le contexte et les caractéristiques individuelles du jeune pour encadrer son utilisation.

Prenez conscience de vos propres habitudes numériques et tentez de les améliorer afin d’offrir un modèle inspirant à vos enfants. Assurez-vous également de choisir le moment opportun pour que leurs activités en ligne ne deviennent pas des barrières qui les coupent de leur environnement. C’est ça l’équilibre numérique!