Les meilleurs aspirateurs centraux sur le marché

L'aspirateur central possède un avantage considérable sur ses équivalants : la puissance. Avant d'en faire l'acquisition, consultez ce guide pour connaître les meilleurs aspirateurs sur le marché.

Comment choisir un aspirateur central?

Étant donné que le prix de l'aspirateur central est plus élevé que celui des autres types d'aspirateurs, il est important de se poser les cinq questions suivantes :

Quelle est la puissance de l'aspirateur central?



La puissance d'un aspirateur central est calculée en air watts (watts aériens). Sur le marché, on retrouve des modèles d'aspirateurs centraux dont la puissance varie entre 450 et 1040 air watts. Pour que votre appareil soit suffisamment efficace, considérez les aspirateurs dont la puissant est d'au minimum 600 air watts.

La puissance d'un aspirateur central est calculée en air watts (watts aériens). Sur le marché, on retrouve des modèles d'aspirateurs centraux dont la puissance varie entre 450 et 1040 air watts. Pour que votre appareil soit suffisamment efficace, considérez les aspirateurs dont la puissant est d'au minimum 600 air watts. Quelle marque d'aspirateur central est le plus silencieux?



De manière générale, la logique est la suivante : plus l'aspirateur est puissant, plus il sera bruyant. Pour minimiser le bruit, il est recommandé d'installer l'aspirateur central dans le sous-sol ou une pièce recluse de la maison. Certains appareils sont aussi équipés de silencieux.

De manière générale, la logique est la suivante : plus l'aspirateur est puissant, plus il sera bruyant. Pour minimiser le bruit, il est recommandé d'installer l'aspirateur central dans le sous-sol ou une pièce recluse de la maison. Certains appareils sont aussi équipés de silencieux. Combien coûte l'installation d'un aspirateur central?



Même s'il est possible de faire l'installation de son aspirateur central soi-même, il est toujours conseillé de faire appel à un professionnel. Le prix peut varier, selon le type d'aspirateur choisi et le nombre de prises installées dans la maison. Pour l'installation d'un aspirateur central, il faut prévoir quelques centaines de dollars.

Même s'il est possible de faire l'installation de son aspirateur central soi-même, il est toujours conseillé de faire appel à un professionnel. Le prix peut varier, selon le type d'aspirateur choisi et le nombre de prises installées dans la maison. Pour l'installation d'un aspirateur central, il faut prévoir quelques centaines de dollars. Quel type de filtration répond à vos besoins?



Il existe trois grands types de systèmes de filtration pour l'aspirateur central : le système vertical (sac de récupération), le système cyclonique (centrifuge) et le système inversé. Tous les types de filtration se valent, il suffit de connaître vos besoins.

Il existe trois grands types de systèmes de filtration pour l'aspirateur central : le système vertical (sac de récupération), le système cyclonique (centrifuge) et le système inversé. Tous les types de filtration se valent, il suffit de connaître vos besoins. Quelle est la durée de vie de l'aspirateur central?



Un aspirateur central possède une durée de vie de plus de 10 ans, ce qui en fait le choix le plus écologique. La plupart des fabricants vont aussi offrir une garantie sur le système électronique et sur les accessoires.

Quels sont les meilleurs aspirateurs centraux?

Ensemble d'aspirateur central avec accessoires, Nadair

Tout-en-un, cet ensemble d'aspirateur central comprend le système de filtration hybride pour la purification d'air ainsi que les accessoires nécessaires à son utilisation. La puissance de cet appareil est de 700 air watts.

ACHETEZ ASPIRATEUR CENTRAL

Rona

2. Aspirateur Central Haute Performance, OVO

Parmi les aspirateurs centraux les plus fiables sur le marché, on retrouve le système de haute performance OVO. Il possède un système de filtration hybride (avec ou sans sac de récupération) ainsi qu'une cuve de 35 litres pour les maisons plus spacieuses.

ACHETEZ ASPIRATEUR CENTRAL

OVO

3. Aspirateur central ultra silencieux, Husky

L'aspirateur central Husky est l'un des meilleurs de sa catégorie. En plus de son conteneur à poussière ultra léger de 12 litres, il est silencieux et performant. Le fabricant propose une garantie de cinq ans.

ACHETEZ ASPIRATEUR CENTRAL

4. Ensemble pour aspirateur central, Maytag

Cet ensemble d'aspirateur central à air convient à toutes les résidences. Il comprend le système de filtration HEPA, en plus de tous les accessoires, dont six brosses pour les différentes surfaces et trois sacs de récupération.

ACHETEZ ASPIRATEUR CENTRAL

Rona

5. Aspirateur central, Ultra Clean

Fabriquée au Canada, cette unité est entièrement faite d’acier de qualité supérieure. Muni d'un système de filtration hybride, cet aspirateur central permet de recueillir la poussière tant dans un sac à filtration que dans le seau de collecte en métal robuste.

ACHETEZ ASPIRATEUR CENTRAL

Best buy

6. Aspirateur central, CanaVac

Ce système d'aspirateur central est conçu pour être fiable, léger et performant. L'ensemble est pourvu de tous les accessoires, dont le tuyau et les brosses de nettoyage pour le plancher et le tapis.

ACHETEZ ASPIRATEUR CENTRAL