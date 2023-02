Soins des cheveux : les 10 meilleurs gommages pour le cuir chevelu

Si le réflexe d'exfolier le visage et la peau du corps est maintenant devenue une habitude, voilà que le cuir chevelu est le tout dernier venu dans le merveilleux monde du gommage. La peau du crâne requiert, elle aussi, une attention toute particulière et l'exfoliant deviendra vite le meilleur ami du cuir chevelu. On vous dit pourquoi.

• À lire aussi: Tout le monde achète cette brosse à cheveux à 10$ aux bienfaits extraordinaires

• À lire aussi: Les 10 meilleurs shampoings pour les cheveux gras

Le cuir chevelu, qui est une extension fine et fragile de la peau, est trop souvent oublié en matière de soins de cheveux. Pourtant, notre cuir chevelu étant la base même de nos cheveux, la santé et l’apparence de ces derniers y sont étroitement liées.

Votre cuir chevelu exige des soins adaptés qui seront en mesure de le désincruster, le purifier et le nettoyer adéquatement afin que vos cheveux soient au top de leur forme.

Qu'est-ce qu'un gommage (ou exfoliation) du cuir chevelu?

Débutons avec un peu de définition pour avoir une meilleure connaissance de ce qu'est concrètement un gommage du cuir chevelu.

Règle générale, les exfoliants capillaires servent servent à déloger les résidus sur la peau de votre crâne. Que ce soit l'accumulation de cellules mortes, de sébum, de produits coiffants ou de particules polluantes, tous ces éléments empêchent les follicules pileux de respirer librement.

Cela a, entre autres, un impact sur la pousse de nouveaux cheveux , voire la santé de ceux-ci.

Ces résidus ne s’éliminent jamais entièrement si on utilise seulement un shampooing régulier de façon régulière. Ce n'est pas suffisant pour déloger les résidus et les particules accumulées.

Les gommages d’aujourd’hui utilisent une combinaison d’ingrédients puissants pour exfolier votre cuir chevelu afin que votre chevelure puisse respirer et resplendir.

• À lire aussi: Comment faire pousser les cheveux plus vite

Comment utiliser le gommage pour le cuir chevelu

Il est recommandé de faire une exfoliation du cuir chevelu selon votre besoin et surtout, selon la fréquence à laquelle vous lavez normalement vos cheveux.

Effectuer un gommage une fois par semaine juste avant le shampooing est une bonne pratique si vous avez les cheveux très gras. Autrement, pour les cheveux normaux, une fois par mois suffira largement. Enfin, un gommage capillaire toutes les six semaines sera suffisant pour celles qui ont le chevu sec.

Voici comment l'utiliser en quelques étapes faciles :

Mouiller la chevelure abondamment Appliquer une petite noisette de gommage sur un cuir chevelu bien mouillé Étendre le produit partour aux racines des cheveux et masser la totalité du cuir chevelu du bout des doigts et laisser poser 5 minutes Ajouter de l'eau de façon progressive (pour créer une mousse riche et épaisse) et masser délicatement les longueurs et les pointes Rincer abondammentles cheveux à l’eau tiède pour éliminer toutes traces de particules d'exfoliant Passer à la routine de lavage capillaire habituelle (shampooing et revitalisant)

Les bienfaits du gommage capillaire

Un gommage cheveux possède les mêmes avantages que l’exfoliation du reste du corps, mais ce n’est pas tout! En plus de bien nettoyer le cuir chevelu et de permettre d'aérer les racines des cheveux, il active aussi la micro-circulation.

Les simples mouvements de massage prodigués durant l'application du gommage amélioreront la circulation sanguine des vaisseux autour des racines. La peau aidera à tonifier les racines et donc, à accélérer la pousse des cheveux.

Par ailleurs, l'exfoliation du cuir chevelu préparera la peau aux autres soins, c'est-à-dire qu'une fois les pores bien ouverts, les masques et shampooings utilisés seront plus efficaces. Qui dit mieux?

Enfin, un autre bienfait du gommage capillaire est qu'il permet de réguler la production de sébum. Cette pratique permet donc d'espacer les lavages chez une personne ayant les cheveux plus gras.

TOP 10 des meilleurs gommages pour le cuir chevelu

Voici les meilleures options d'exfoliants pour cheveux actuellement disponibles sur le marché et sélectionnés par notre équipe.

Cet exfoliant énergisant remplace un shampooing ordinaire et nettoie en profondeur le cuir chevelu et les cheveux. Sa texture purifiante est spécialement conçue pour les cheveux et le cuir chevelu à tendance grasse, afin de prévenir l’apparition de sébum et de pellicules.

Le pouvoir détoxifiant du sel de mer exfolie en profondeur le cuir chevelu et élimine efficacement les impuretés, les particules et l’accumulation de produit, procurant ainsi des cheveux plus forts, plus sains et plus beaux.

Courtoisie Sephora

Prix : 80 $ (250 ml) chez Sephora

Ce gommage purifiant au sel de mer est idéal comme traitement de détoxification, car il nettoie, affine et rétablit l'équilibre des cuirs chevelus sensibles ou gras.

Ce shampooing exfoliant apaise efficacement le cuir chevelu, soulage les démangeaisons, élimine l'accumulation de produits chimiques, de sébum, et favorise la circulation sanguine naturelle.

Courtoisie Amazon

Prix : 69,99 $ (250 ml) sur Amazon

Offrez à votre cheveu et au cuir chevelu gras une sérieuse dose de fraîcheur avec ce gommage capillaire purifiant et équilibrant à l’arbre à thé.

Une fois par semaine, exfoliez-vous à l’aide de ce gommage au lieu d’utiliser votre shampooing pour laisser vos cheveux et votre cuir chevelu gras empreints de fraîcheur, revitalisés et purifiés. Il aide même à rééquilibrer le surplus de sébum et à éliminer son accumulation afin de laisser votre chevelure d’apparence saine.

Courtoisie The Body Shop

Prix : 25 $ (240 ml) chez The Body Shop

Cet exfoliant pour cuir chevelu est purifiant et apaisant! Il détoxifie, nettoie et rééquilibre le cuir chevelu sensible ou gras en profondeur. On aime sa texture sous forme de gel à gros grains qui exfolie intensément.

Massez une quantité de la taille d'une noix sur tout le cuir chevelu jusqu'à ce que vous sentiez que les exfoliants se dissolvent complètement. Rincez abondamment. Les cheveux seront brillants et royalement propres!

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 32,69 $ (162 ml) sur Amazon

Vous voulez des cheveux magnifiquement lisses et profondément hydratés tout en prenant soin de votre cuir chevelu? Détoxifiant et revigorant, ce gommage pour cuir chevelu de Nexxus purifie les cheveux tout en reconstituant les nutriments essentiels.

Cet exfoliant fournit un nettoyage en profondeur pour se débarrasser des impuretés et de l'accumulation sur les cheveux et le cuir chevelu tout en conservant l'humidité – libérant la douceur naturelle de vos cheveux tout au long de la journée.

Courtoisie Amazon

Prix : 19,01 $ (318 g) sur Amazon

Voilà un exfoliant végane qui élimine les impuretés et les accumulations tout en hydratant et en apaisant le cuir chevelu. On adore le fait qu'il donne du volume à la crinière sans délaisser les bienfaits fournis au cuir chevelu.

Courtoisie Sephora

Prix : 48 $ (177 ml) chez Sephora

Le shampoing exfoliant tout-en-un de Biolage procure un nettoyage en douceur des cheveux, du cuir chevelu et du corps.

C'est un shampoing et un gommage corporel à base d'avoine qui détoxifie les cheveux, exfolie le cuir chevelu et agit comme gommage corporel. La chevelure et le corps sont hydratés et doux au toucher.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 32 $ (250 ml) sur Amazon

Ce gommage stimulant le cuir chevelu nettoie et exfolie en une seule étape grâce à sa mousse légère et purifiante. Riche et décadent, ce mélange de crème au beurre traite votre cuir chevelu pour une détoxification complète! Dites adieu aux peaux mortes au fond de votre tête.

Voilà une belle option à petit prix pour découvrir si vous aimez cette nouvelle routine beauté.

Courtoisie Amazon

Prix : 11,95 $ (200 ml) sur Amazon

Le gommage revitalisation intense de Shu Uemura offre au cuir chevelu sensible, gras ou sec, une exfoliation tout en douceur qui élimine l'accumulation de produits. Son utilisation laisse l'épiderme de tête plus équilibré et mieux nettoyé.

On adore la sensation de fraîcheur pour dissoudre lʼaccumulation de produits, laissant le cuir chevelu frais et équilibré.

Courtoisie Sephora

Prix : 90 $ (325 g) chez Sephora

Exfoliez en douceur votre cuir chevelu avec ce nouveau masque exfoliant de BKIND pour cuir chevelu! Formulé avec des extraits de fruits, un complexe biolipidique naturel, de l'aloès et de l'huile de noix de coco, ce masque aide à améliorer le renouvellement cellulaire tout en hydratant et en apaisant la peau!

Avec ses propriétés hydratantes et apaisantes, ce masque apporte également hydratation, confort et souplesse à la peau pour aider à réduire les démangeaisons et les irritations du cuir chevelu. Avec ses arômes de poire et de thé vert, il laisse un doux parfum fruité sur vos cheveux.

Courtoisie BKIND

Prix : 62 $ (200 ml) chez BKIND

En terminant, voici l'accessoire essentiel qui fera toute la différence lorsque viendra le temps de chouchouter le cuir chevelu.

Pour optimiser l'exfoliation de votre cuir chevelu, rien ne vaut une bonne brosse de massage et de nettoyage. Dotée de pointes de silicone souples, elle stimule la circulation sanguine et nettoie en profondeur afin de déloger plus de dépôts.

Idéale pour tous les types de cheveux, cette brosse exfoliante s'utilise sous la douche ou en dehors.

Courtoisie Amazon