Chambre minimaliste : 15 idées déco

La chambre à coucher ne devrait avoir qu'une seule fonction. Dans un monde où nous sommes hyperconnectés, les experts estiment qu'une chambre au décor minimaliste permet de favoriser l'endormissement et ainsi, assurer le bien-être. Parmi ces 15 idées de chambres minimalistes, il y aura certainement de quoi vous plaire.

Quel est le style minimaliste ?

Trier, vider, donner... voilà l'idée derrière cette tendance de décoration! Les espaces minimalistes nous ramènent à l'essentiel, ils nous imposent un rythme plus lent et s'articulent autour d'objets simples. À son contacte, on se sent à la fois revigoré et calmé. À mille lieues du brouhaha du quotidien, la chambre minimaliste promet authenticité et douceur. Elle permet de ralentir, mais aussi de reconnecter à soi.

Pour avoir une chambre minimaliste, il ne suffit pas de désencombrer un ou deux meubles, ici et là. Il faut aussi - et surtout - miser sur les lignes épurées, les formes géométriques et les mouvements naturels. Discrète de nature, la chambre minimaliste a l'habitude de se parer de teintes neutres. Elle s'habille en ton sur ton et mise sur la chaleur de la lumière naturelle pour envelopper la pièce.

Comment avoir une chambre minimaliste?

Optez pour des petits meubles plutôt que des gros.

Enlevez le plus de meubles. L'idée est de revenir à l'essentiel : le sommeil.

Retirez tous les appareils électroniques de la chambre.

Éliminez les objets de décoration, les livres ou les magazines qui trainent.

Optimisez le rangement dans la garde-robe et sous le lit.

Misez sur les lignes simples et épurées.

Remplacer les rideaux opaques ou les stores par un voile léger pour laisser la lumière pénétrer.

Choisissez une teinte de préférence neutre et pâle.

Sélectionnez avec soin les items décoratifs.

Privilégiez des teintes de bleues si vous souhaitez de la couleur.

Osez le ton sur ton.

Choisissez un mobilier sans tête de lit.

N'hésitez pas à enlever la base de lit pour mettre le matelas directement au sol.

Installez un lit suspendu pour un effet d'apesanteur.

Remplacez la lampe de chevet par une lampe suspendue au plafond.