Des cuvées parfaites pour la fête de l'amour!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : 3 bouteuilles à seulement une quinzaine de dollars.

1. Une vigoureuse et séduisante bulle italienne

Mousseux Brut

Ferrari - Ferrari Filli Lunelli

Trentin-Haut Adige - Italie

Code : 10496898

Prix : 25 $

Disponibilités : 180 bouteilles en ligne et 150 succursales en ligne

Sucre résiduel par litre : 6.5 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de sushis ou des amuses-bouches à base de fruits de mer et de pâte feuilletée.

Ce mousseux du nord de l'Italie est exclusivement fait de chardonnay. On pourrait donc lui donner la mention Blanc de Blancs. On aime son énergie, sa droiture, son tonus ainsi que sa désaltérante et rafraîchissante acidité. Une bulle qui fera briller les yeux de l'être aimé à la St-Valentin. N'attendez pas plus de 2 ans pour lui faire sauter le bouchon!

2. Un blanc ligérien caressant et invitant

Cheverny 2020

Pure - Domaine des Huards - Gendrier

Loire - France

Code : 961607

Prix : 24 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.9 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une bisque de homard, un ceviche de pétoncles ou un cocktail de crevettes.

Cet assemblage est majoritairement composé de sauvignon blanc qui est complété par un petit 15% de chardonnay. La cuvée se nomme Pure et je vous assure qu'elle porte très bien son nom car c'est fin, digeste, élégant, raffiné et très... PUR! C'est bio et diablement bon comme produit. Aucun souci à l'oublier 3-4 ans dans le noir.

3. Un charmant cru toscan pour une soirée fondue chinoise en tête-à-tête

Chianti Classico 2019

Borgo Scopeto

Toscane - Italie

Code : 13460647

Prix : 19 $

Disponibilités : 445 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.4 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une fondue chinoise, un osso bucco de veau ou une aubergine parmigiana.

Ce sensuel, caressant et quasi-aphrodisiaque rouge italien sera en très bonne symbiose avec une musique douce, quelques chandelles d'ambiance ainsi qu'une peau d'ours devant le crépitant foyer. Mettez donc du piquant à votre soirée en amoureux en servant un bon verre de cet imprégnant, savoureux et pénétrant liquide toscan. Les plus patients sauront l'allonger encore 4-5 longues années en cave.