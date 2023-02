Les suggestions de lecture du 11 février 2023

Chrystine Brouillet partage ses coups de cœur littéraires du moment.

1- Hotline

Dimitri Nasrallah

La Peuplade

Montréal, 1986, Muna vient de quitter Beyrouth où son mari a disparu. Elle s’installe dans un minuscule appartement avec son fils Omar en espérant pouvoir enseigner le français. Mais on refuse d’engager une étrangère et elle se résigne à gagner sa vie en vendant des boîtes-repas diététiques par téléphone. Où elle excelle rapidement. Parce qu’elle travaille comme une forcenée, délaissant bien malgré son enfant qui se sent déjà seul...Mais a-t-elle le choix? Et comment apprivoiser l’absence de l’homme qu’elle aimait?

On s’attache immédiatement à la courageuse Muna, profondément humaine, empathique, lumineuse, à son fils si résilient et à toutes les femmes avec qui elle partage des bribes d’un ingrat quotidien. D’une subtilité, d’une fluidité admirables, ce roman est une pure MERVEILLE!

2- Le Suppléant

Prince Harry

Fayard

Malgré le divorce de ses parents, le Prince Harry était un enfant plutôt heureux jusqu’à la mort tragique de sa mère alors qu’il avait douze ans. Ce traumatisme aurait peut-être pu être atténué si Harry vivait dans une famille ordinaire. Mais rien ne se passe simplement quand on est de sang royal. Grandir dans cet univers si particulier où on lui a bien fait comprendre qu’il n’était que le Suppléant, où il n’a jamais pu décider de quoi que ce soit, où la meilleure bonne volonté ne suffit jamais pour se faire entendre est minant. Tout comme l’impossibilité d’exercer normalement son métier de militaire, de pilote d’hélicoptère. C’est l’amour de Meghan, sa volonté de la protéger d’une presse assoiffée de scandales qui poussera Harry à s’exiler.

A travers ce livre qui regorge de détails sur les missions humanitaires du prince et sa passion pour l’Afrique, on apprend énormément sur les règles étouffantes qui régissent l’existence de tous ceux qui évoluent dans la sphère royale.

3- Maman

Michel Grou

Hugo Doc

Michel Grou, monteur, sait raconter des histoires ; il fallait cette aptitude pour rendre avec tendresse et lucidité le parcours particulier de sa mère qui a reçu un diagnostic d’Alzheimer. Comment composer avec la tristesse et la colère d’Yvette, avec la multiplication des pertes cognitives, avec les tracasseries de diverses administrations, avec la nostalgie de ce qui a été et ne sera jamais plus? Comment gérer le quotidien et sa propre existence quand le monde nous échappe?

La vivacité des dialogues, l’humour et l’affection qui éclairent ce récit aideront sûrement les victimes ou les proches de cette maladie à mieux l’accepter.

4- Comme ils ont aimé

Florian Illies

Flammarion

Les passions des artistes de la vie culturelle de l’entre-deux guerres tissent ici une fresque de ce qui les animait à Paris, Berlin, New York, de la matière dont ils s’inspiraient pour créer, des amours tumultueuses qui les habitaient. Si certaines personnalités sont moins connues aujourd’hui, plusieurs noms sont immortels et c’est avec plaisir que nous suivons Marlène Dietrich de l’Europe à l’Amérique avec mari et amant, que nous retrouvons Gala qui quittera Eluard pour Dali, Picasso qui multipliera comme Sartre les infidélités, les tragiques Ella et Scott Fitzerald, l’étrange Anaïs Nin, Chaplin, la résistante Sophie Scholl ou Hemingway traînant dans les bars de Montparnasse.

Cet essai original dit tout autant la folle vie nocturne de Berlin avant la montée terrifiante du nazisme que la répression de l’homosexualité et la fragilité des artistes.

5- Requiem américain

Jacques Côté

Flammarion Québec

Les relations complexes entre deux frères ennemis sont toujours riches de possibilités pour les auteurs et Jacques Côté exploite avec efficacité le conflit qui oppose Owen Hayden, lieutenant au SPCUM à Tom, bras droit de Marc Hamel, le dirigeant des Hells Angels, fraîchement sorti de prison et prêt à entrer en guerre contre les Roch Machine. Et les autorités policières.

En situant ce solide thriller dans les années’90, l’auteur nous fait revivre la fameuse guerre des motards qui avait secoué Montréal avec une multitude de détails qui nous donnent l’impression de feuilleter les journaux de l’époque.

6- Sarah-Lou, tome 4: Perdue à New York

Audrée Archambault

La Bagnole

Sarah-Lou en voyage scolaire dans la Grosse Pomme devrait être fascinée par la découverte de cette ville qui ne dort jamais, mais sa fibre de détective lui fait plutôt remarquer une étrange adolescente près de son hôtel. Qui est-elle? Que cherche-t-elle? Entre une visite de l’Empire State Building et une promenade à Central Park, Sarah-Lou suit son intuition pour percer l’énigme du coffre ancien qu’elle a vu au commissariat de police du 9ème arrondissement.

Cette chasse au mystère est menée à un rythme soutenu qui plaira aux jeunes lectrices et lecteurs. Tout en partageant les hypothèses de Sarah-Lou, ils apprendront des faits historiques, insolites et néanmoins véridiques sur New York.

7- Sublimes, les produits du marché à la vapeur douce!

Stéphane Gabrielly

Albin Michel

Salade de lentilles et lardons de saumon fumé, terrine de poireaux à l’estragon, suprêmes de poulet farcis aux champignons, velouté de carotte gingembre-coco, Parmentier de canard, purée aux patates douces, noix de Saint-Jacques sauce mangue-passion, gâteau aux pommes, poire Bourdaloue figurent parmi les 200 recettes de ce livre qui met l’eau à la bouche! Il vaudrait le détour juste pour ses 60 recettes de vinaigrettes et de sauces pour lesquelles on trouvera plusieurs usages. L’auteur propose une liste impressionnante d’outils, mais même sans cuiseur vapeur douce, on peut réussir ces plats très sympas!