Voici 10 désodorisants naturels à essayer dans la maison

La maison accueille, bien malgré elle, de nombreuses odeurs qui peuvent parfois être désagréables au quotidien. Découvrez comment chasser ces effluves nauséabondes grâce à ces 10 parfums d'intérieurs et désodorisants naturels qui fonctionnent à merveille!

• À lire aussi: Comment parfumer naturellement son intérieur?

• À lire aussi: Des recettes faciles de nettoyants tout usage pour la maison

Que ce soit des odeurs de cuisson dans la cuisine, des senteurs obscurs provenant de la toilette ou l'odeur des pieds dans le garde-robe d'entrée, personne n'aime sentir cela sous son toit.

Saviez-vous que vous possédez probablement déjà à la maison tout ce qu'il vous faut pour dire adieu à ces mauvaises odeurs, et ce, tout naturellement? Dans cet article, on vous dit quoi utiliser pour chaqee type d'odeur désagréable.

Voici 10 produits de base qui agissent aussi comme parfums d'intérieurs non polluants.

Pexels Tara Winstead

TOP 10 de désodorisants naturels

1. L'eucalyptus

On choisit l'huile d'eucalyptus pour éliminer les odeurs de cuisson qui flottent dans la cuisine. Il suffit de déposer quelques gouttes dans une soucoupe à proximité d'une source de chaleur ou encore dans un diffuseur d'huile essentielle pour désodoriser et assainir l'air de la pièce.

2. Le vinaigre blanc

Cet ingrédient naturel fait des miracles pour neutraliser les odeurs. Si votre four à micro-ondes conserve une certaine odeur de renfermé, tournez-vous vers le vinaigre. Il est recommandé de déposer un petit bol de vingaire pendant trois minutes et cela suffit pour faire partir les mauvaises odeurs pour de bon.

Ce désodorisant naturel fonctionne tout aussi bien pour les odeurs persistantes dans le réfrigérateur et le four.

3. Les huiles essentielles

Pour en finir avec les odeurs de poubelles, optez pour les merveilleuses huiles essentielles. Imbibez un coton mince avec deux gouttes d'huiles essentielles d'arbre à thé et 2 gouttes de lavande. Puis, déposez-le tout au fond du sac de poubelle vide avant de le remettre en place.

Les odeurs seront retenues jusqu'à ce que vous changiez à nouveau le sac de poubelle! Impossible de revenir en arrière après avoir essayé ce parfum d'intérieur.

4. Le clou de girofle

Si le clou de girofle ne fait pas l'unanimité pour tous les nez, sachez qu'il agit efficacement contre les odeurs désagréables. Plantez quelques clous de girofle dans une agrume et placez-la à l'endroit où vous désirez chasser l'effluve pour un mois. Résultats garantis!

5. Les allumettes

Grâce aux allumettes, il est possible de camoufler des odeurs obscurs provenant des toilettes. Lorsqu'on craque des allumettes, elles libèrent du souffre et c'est ce dernier qui absorbe les mauvaises odeurs.

Vous pourriez très bien l'essayer à n'importe quel autre endroit confiné qui sent le renfermé, par exemple.

6. Les pelures d'agrumes

Si vous avez l'habitude de composter les pelures d'agrumes, vous devriez peut-être modifier ce réflexe. En effet, les pelures d'agrumes représentent de superbes désodorisants, fruités à souhait pour les différentes pièces de la maison.

On peut les chauffer au four durant 5 minutes ou simplement les déposer dans le feu de foyer l'hiver pour laisser un parfum frais et naturel dans toute la maisonnée.

Pexels Nataliya Vaitkevich

7. Les fleurs de lavande

La lavande est tout indiquée pour parfumer naturellement les textiles. Cette odeur douce et agréable trouvera vite sa place dans les commodes, garde-robes et penderies en guise de désodorisant. Impossible de se tanner de ce parfum d'ambiance!

8. Le citron

Parfum d'intérieur connu et reconnu, le citron est le meilleur allié pour combattre l'odeur de cigarette. Il faut simplement mélanger son jus à une cuillère à café de bicarbonate de soude et 500 ml d’eau dans un vaporisateur, puis on en asperge les tissus (rideaux, nappe, tapis...) imprégnés par l'odeur de tabac.

Odeur de fraîcheur quasi immédiate après cette action dans la maison!

9. Le bicarbonate de soude

Saupoudrez généreusement l’intérieur des chaussures avec du bicarbonate de soude pour vous débarasser des odeurs de pieds. On laisse reposer toute la nuit, et le lendemain, on secoue ses chaussures pour éliminer la poudre : le bicarbonate aura absorbé tout ce que vous ne voulez plus sentir.

10. Le laurier

Enfin, les feuilles de laurier sont aussi reconnues comme étant un excellent diffuseur naturel pour désodoriser et parfumer votre intérieur. Faites bouillir, à petit feu, quelques feuilles de laurier dans une casserole d’eau. Une fois le mélange bouillant, déplacez-vous avec précaution dans les pièces que vous souhaitez désodoriser.