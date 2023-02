Extraction des points noirs : outils, trucs et prévention

Les comédons, mieux connus sous le nom de points noirs, sont plus ou moins visibles selon le type de peau, grasse ou mixte, mais personne n'y échappe. Découvrez comment les extraire de la bonne façon et prévenir leur réapparition par la suite.

Qu'est-ce qu'un point noir?

Les impuretés de la peau apparaissent toujours au niveau des follicules sébacés. Ces follicules, qui sont constitués d'un petit poil et de glandes sébacées. Si le canal du follicule se bouche ou si des bactéries pénètrent dans le pore, un point noir apparaîtra.

Contrairement à ce qu'on peut penser, les points noirs ne sont pas nécessairement associs à l'acné. Les points noirs sur le visage sont un dus à une surproduction de sébum qui obstrue les pores cutanés. Autrement dit, ce sont de petites cellules de peau gorgées de sébum qui noircissent en surface à cause du phénomène d’oxydation.

Ce mélange de sébum et de cellules mortes forme la petite boule noire et dure à la surface de la peau dont on veut tant se débarasser!

L'origine des points noirs

Ceux-ci apparaissent souvent sur les peaux grasses, qui ont tendance à plus retenir les impuretés et sécréter du sébum en quantité supérieure à la normale. Les points noirs sont souvent concentrés sur la zone T (front-nez-mention) et les joues.

Il peut aussi arriver d'en retrouver sur d’autres régions du corps où la peau produit un excès de sébum. Le dos, la poitrine et les épaules sont tous des endroits susceptibles d'en accueillir, plus souvent chez la gente masculine.

Pour des raisons hormonales, les adolescents sont particulièrement exposés à ces imperfections, mais les adultes ne font pas exception.

Quelle est la cause des points noirs

La toute première cause responsable d’apparition des points noirs sur le nez est hormonale. Cela dit, d’autres facteurs peuvent favoriser leur apparition, tels que :

L'utilisation de soins cosmétiques irritants (produits d’hygiène et maquillage) qui favorise la production de sébum L'application de cosmétique comédogènes ou gras qui bouchent les pores de la peau L’environnement (pollution) Une alimentation riche en graisses et en sucre Une mauvaise hygiène de la peau (ex: une peau mal nettoyée ou mal démaquillée) Un manque de sommeil Un manque d’hydratation Le stress La sueur Les perturbations hormonales

Ces différents facteurs, aussi variés soient-ils, peuvent être à l’origine de la formation de points noirs ou en être des facteurs aggravants.

Enfin, le simple fait d'oublier de se laver les mains régulièrement, avant de toucher son visage, peut aussi jouer un rôle dans l’apparition de points noirs.

Comment prévenir la formation de points noirs?

Voici quelques conseils de base pour prévenir les points noirs. D'abord, utilisez des produits de soin plutôt sous forme liquide ou en gel. Les crèmes riches et les lotions contiennent souvent des ingrédients susceptibles d'obstruer les pores.

De plus, évitez à tout prix les substances irritantes. Beaucoup de produits de soin peuvent stimuler la production de sébum et aggraver les points noirs alors qu'on cherche à les prévenir.

Ceci est dû aux ingrédients qui irritent la peau, tels que l'alcool, la menthe poivrée, le citron, le citron vert et l'eucalyptus. Évitez les produits qui contiennent ces ingrédients et n'utilisez jamais de savon solide (barres de savon) pour nettoyer la peau, ils obstruent les pores et irritent ou dessèchent la peau.

Par ailleurs, éliminez le sébum excessif. Comment? Simplement en appliquant régulièrement un masque à l'argile pour absorber les excès de sébum, en particulier sur les zones les plus grasses de votre visage.

Une simple visite chez une esthéticienne aide aussi grandement afin de retirer les points noirs dans les règles de l'art. Après un tel traitement, vos produits habituels devraient vous aider à les prévenir.

Quoi faire pour retrouver une belle peau

Il n’existe malheureusement pas de recette magique! Mais en étant discipliné dans sa routine de soins, on met toutes les chances de son côté. Si vous voulez dire adieu aux points noirs, il est recommandé d'adopter ces bonnes habitudes au quotidien :

Nettoyer sa peau avec des produits adaptés (étape de base quotidienne, de jour comme de nuit, pour tous types de peau) Exfolier sa peau (à faire 2 ou 3 fois par semaine pour éliminer les cellules mortes et les impuretés) Hydrater sa peau (application d’un tonique et d’une crème hydratante)

Comment enlever les points noirs ou comédons

Rien de pire que la lumière du jour et notre reflet dans le miroir grossissant pour avoir envie d'extraire un point noir, n'est-ce pas?

Si l'envie vous prend et qu'elle ne passe pas, commencez par bien nettoyer votre peau, puis appliquez un traitement contenant de l'acide salicylique qui est conçu pour extraire les points noirs apparents.

L'idée première est de dilater et ouvrir les pores de la peau avec de la vapeur d'eau chaude. On offre un sauna facial à notre peau, au-dessus d'un bol d'eau bouillante recouvert d'une serviette pour conserver la vapeur qui s'en dégage. On s'y pose durant une dizaine de minutes.

Une fois le visage bien humidifié, vous pourrez retirer les points noirs en exerçant une légère pression autour avec vos doigts recouverts de mouchoirs en papier ou de tampons de coton. Pour les plus profonds, on peut utiliser un tire-comédon .

Sinon, vous pouvez opter pour les masques qui sont offerts dans une large variété. Pour éliminer l'excès de sébum et les cellules mortes, les masques auto-chauffants sont très efficaces.

Finalement, les bandelettes adhésives sont aussi très appréciées pour retirer sébum et impuretés au niveau de la zone T.