Les 10 meilleurs sites d'échange de maison pour les voyageurs avertis

L'échange de maison offre la possibilité de découvrir le monde tout en séjournant gratuitement dans un logement. Voici notre TOP 10 des meilleurs sites d'échange de maison si vous songez vous lancer prochainement.

• À lire aussi: De fous Airbnbs à louer au Costa Rica pour aller faire du télétravail cet hiver

• À lire aussi: 8 maison Airbnb à louer pour des vacances au soleil en famille

Pour avoir recours à un service d'échange de maisons, il faut d'abord accepter d'échanger sa propre maison qui peut être répertoriée pour être proposée gratuitement aux autres membres d'une même plateforme.

Il convient de consulter les sites Web pour voir lequel répond le mieux à ses besoins.

Si, dans de nombreuses situations d'échange de maison, les deux participants doivent échanger leur maison aux mêmes dates, il existe également des options basées sur des points.

Certains sites permettent aux membres d'accumuler des points qu'ils peuvent utiliser ultérieurement en proposant leur maison à certaines dates à d'autres personnes ayant besoin d'un logement.

TOP 10 des meilleurs sites d'échange de maison

Home Exchange est un site d'échange de maisons qui est exactement ce que son nom laisse entendre. Le site permet aux membres de se contacter pour organiser des échanges.

L'adhésion coûte 235$ canadien par an, ce qui permet de bénéficier d'une deuxième année gratuite si aucun échange n'est organisé au cours de la première année.

Si vous recherchez un site qui fonctionne avec un système de points, alors vous pouvez opter pour Love Home Swap .

L'option des points est idéale pour ceux qui recherchent une plus grande flexibilité dans leurs déplacements lors de l'échange de maison, car les destinations et les dates ne doivent pas nécessairement correspondre à un partenaire d'échange de maison.

Green Theme International a été fondé en 1989 pour promouvoir, non seulement l'échange de maisons, mais aussi les voyages écologiques.

Les membres peuvent échanger des maisons pour des périodes courtes ou longues. La société accorde une remise de 80 % sur les annonces à ceux qui peuvent prouver qu'ils ont un mode de vie écologique.

Homelink , l'une des premières sociétés d'échange de maisons, propose un échange de maisons classique. Les maisons des membres étant échangées avec d'autres membres en même temps. Homelink international propose plusieurs options d'adhésion, selon votre besoin!

Intervac ne se limite pas à l'échange de maisons, l'entreprise propose également des options de chambres d'hôtes, ainsi que des options de location.

Il est facile de naviguer sur le site parmi les annonces et les destinations inattendues - si vous êtes du type à vous laisser tenter par un endroit que vous n'aviez jamais considéré auparavant.

HomeForSwap a été fondé en 2009 à New York par deux voyageurs experts qui avaient toujours séjourné chez des particuliers lors de leurs déplacements dans le monde. Le site a évolué et compte aujourd'hui plus de 10 000 membres de 120 pays différents.

Switchome est un organisme à but non lucratif qui facilite la mise en place d'un site entièrement gratuit pour les échanges de maison à maison. Il compte sur ses membres pour poursuivre sa croissance. C'est le seul site d'échange de maisons qui garantit une inscription gratuite à vie.

Sa mission est simple : « Notre objectif est de rassembler, de mettre en relation les personnes qui s'intéressent activement à l'échange de logements et de promouvoir ce type d'hébergement pour les vacances, les week-ends... ».

IVHE est l'acronyme de International Vacation Home Exchange et se concentre sur l'échange de vacances ou de résidences secondaires.

Ce site permet d'échanger des propriétés avec tout autre type de propriété grâce à un système de points qui permet une certaine flexibilité lors des voyages. Chaque maison a une valeur de crédit qu'IVHE base sur la valeur potentielle de la location de vacances hebdomadaire de la propriété.

La tarification des membres peut être plus élevée que celle des autres sites d'échange, car ils paient pour des services exclusifs que les autres ne fournissent pas.

Le site d'échange de maisons Home Sweet Home est l'un des plus récent. Cette plateforme propose des échanges qui ne doivent pas nécessairement être simultanés et les membres peuvent inscrire plus d'une maison.