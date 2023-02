De beaux titres à lire en ce mois de l'histoire des Noirs (et durant toute l'année)

En ce mois de février où on souligne le mois de l'histoire des Noirs et qu'on reconnaît leur contribution à travers le monde, voici une belle sélection d'ouvrages à consommer sans modération pour apprécier l'apport des communautés noires à la littérature d'aujourd'hui.

Maka Kotto aime dire qu'il a ses racines au Cameroun, qu'il a donné ses premières fleurs en France et qu'il a porté ses fruits au Québec. De son enfance mouvementée à Douala jusqu'à aujourd'hui, en passant par sa nomination comme ministre de la Culture et des Communications du Québec et sa prolifique carrière artistique, ce récit retrace le parcours d'un citoyen du monde.

Dès l'adolescence, Maka Kotto entreprend une longue marche, guidé par des objectifs fondamentaux: faire reculer le tribalisme, le racisme, les inégalités et les injustices de toutes sortes. Pour y arriver, cet humaniste dans l'âme explore tout à la fois le théâtre, le cinéma, la poésie, l'humour et la politique.

Découvrez les chemins qu'il a parcourus, tous marqués par la passion et l'engagement social.

Courtoisie QUB livres

Prix : 29,95 $

Dans le premier volume de ses Mémoires, Barack Obama raconte l’histoire passionnante de son improbable odyssée, celle d’un jeune homme en quête d’identité devenu dirigeant du monde libre, retraçant son éducation politique et les moments emblématiques du premier mandat de sa présidence.

Point de vue exceptionnel sur l’exercice du pouvoir, témoignage singulier sur les ressorts de la politique intérieure et de la diplomatie internationale, Une terre promise est aussi un récit introspectif. Barack Obama parle sans détour du défi colossal qu’il lui a fallu relever : être le premier candidat afro-américain à la présidence, incarner « l’espoir et le changement » aux yeux de toute une génération.

La démocratie, assure-t-il, n’est pas un don du ciel mais un édifice, fondé sur l’empathie et la compréhension mutuelle, que nous bâtissons ensemble, jour après jour. Un récit fascinant et profondément intime de l’histoire en marche, par le président qui a insufflé la foi dans le pouvoir de la démocratie.

Courtoisie QUB livre

Prix : 22,95 $

Maîtresse harmonisatrice du peuple Himba, Binti est vouée à reprendre la boutique d’astrolabes de son père... Mais l’incroyable don pour les mathématiques de l’adolescente lui ouvre les portes de la prestigieuse université interplanétaire Oomza.

Binti embarque sur le Troisième Poisson à l’insu de sa famille. Mais au cours du trajet, les Méduses, ennemies millénaires des humains, abordent le vaisseau pour en massacrer les passagers. Commence alors pour Binti un combat pour sa survie et celle de ceux qui lui sont chers.

Après son roman coup de poing Qui a peur de la mort?, Nnedi Okorafor revient avec Binti, qui a remporté le prix Hugo et le prix Nebula de la meilleure novella. Un roman initiatique servi par une magnifique écriture. Nnedi Okorafor conjugue l’afroféminisme au futur et brosse le portrait d'héroïnes africaines complexes, loin des stéréotypes.

Courtoisie Qub livre

Prix : 13,95 $

Plongez-vous tête première dans le discours sur le droit de vote et contre la ségrégation raciale prononcé le 28 août 1963 par Martin Luther King à Washington, devant des milliers de personnes en lisant ce bouquin.

Courtoisie QUB livre

Prix : 29,95 $

Fils adoptif de Joséphine Baker, l'auteur évoque ses souvenirs d'enfance, notamment au château des Milandes.

Outre les nombreuses rencontres de l'artiste avec des personnalités illustres telles que Dalida, Gilbert Bécaud, Jackie Kennedy ou encore Fidel Castro, il met en lumière l'engagement de sa mère contre la ségrégation raciale aux États-Unis puis dans la Résistance en France.

Courtoisie QUB livre

Prix : 14,95 $

6. Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin ; L'assignation : les Noirs n'existent pas, Tania Montaigne

Prenez une profonde inspiration, soufflez, désormais vous êtes Claudette Colvin, quinze ans, une adolescente noire de l’Alabama, qui, le 2 mars 1955, neuf mois avant Rosa Parks, refuse de céder son siège à une passagère blanche dans un bus.

Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin est l’histoire de cette héroïne oubliée et le portrait d’une ville légendaire, Montgomery, où se croisent Martin Luther King, jeune pasteur, et Rosa Parks, pas encore mère du mouvement des droits civiques. C’est aussi le récit d’un combat qui dure encore contre la violence raciste et l’arbitraire.

Courtoisie QUB livre

Prix : 12,95 $

Enfant, Nelson Mandela adorait écouter les aînés raconter l’histoire de son peuple et la lutte de ses ancêtres contre la colonisation. Il était encore étudiant quand l’apartheid, un système raciste qui séparait les gens en fonction de la couleur de leur peau, a été mis en place.

Nelson s’est battu contre ce système jusqu’à ce qu’on l’emprisonne. Malgré les nombreux obstacles auxquels il a fait face, il n’a jamais abandonné son combat pour l’égalité. Il est devenu un symbole de la justice dans le monde entier.

Courtoisie QUB livre

Prix : 16,95 $

Afro-Américaine de 17 ans, Kiara Johnson habite à Oakland, en Californie, avec son frère Marcus depuis que leur mère a été envoyée dans un centre de réinsertion. Alors que Marcus rêve de devenir rappeur, elle se démène pour trouver comment payer les factures et se retrouve un jour contrainte de se prostituer. Mais un soir, elle est embarquée par deux agents de police.

Courtoisie QUB livre

Prix : 34,95 $

Le récit de la vie de cette femme engagée et courageuse, figure de la lutte contre le racisme, qui milita pour les droits des noirs américains.

Courtoisie QUB livre

Prix : 9,95 $

Voici le Tome 2 de Nos jours brûlés . Elikia s'est sacrifiée pour faire revenir le jour. Quand elle rouvre les yeux sous un ciel désespérément noir, elle comprend que sa quête est loin d'être finie.

Pour trouver de nouveaux alliés, Diarra, de retour, Yander et Elikia rejoignent chacun des factions distinctes. Elikia entame un périple jusqu'au bassin du Congo, repaire des esprits de la Terre. Face au danger, elle explore ses pouvoirs.

Courtoisie QUB livre

Prix : 29,95 $

Bonne lecture!