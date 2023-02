Voici à quoi ressemble l'anxiété le soir

Le soir est souvent l'un des moments où l'anxiété est à son apogée pour plusieurs raisons. On vous explique en quelques mots le pourquoi et à quoi cela peut ressembler.

Si vous sentez votre anxiété monter le soir, sachez que vous n'êtes pas seul·e et que plusieurs raisons expliquent ce phénomène.

C'est à ce moment de la journée où on se retrouve seul·e, face à soi-même, et on repense à la journée qui vient de se dérouler. Et tout cela en pensant à sa vie, en pensant au lendemain et en anticipant toutes les choses qui peuvent survenir.

Voici donc des pensées qui peuvent surgir comme signe d'anxiété le soir, avant d'aller au lit :

« Ils n'ont pas répondu à mon message... J'ai fait quelque chose de mal? »

« Je dois encore faire toutes ces choses demain »

« On doit sûrement dire que je suis bizarre »

« Pourquoi je n'ai pas su être productif·ve aujourd'hui? Ça va sûrement recommencer demain... »

« Il faut vraiment que je reprenne ma vie en main. Ça devient n'importe quoi »

« Il se passerait quoi si je faisais une crise cardiaque pendant que je dors? »

« Est-ce qu'il/elle m'aime encore? Il/Elle va sûrement me quitter à cause de mon anxiété... »

« Combien d'heures de sommeil me reste-t-il si je dors maintenant? »

« Je ne vais pas réussir à supporter la journée de demain à cause de tous ces symptômes... »

Des pensées comme celles-cis, il en existe des milliers. Les gens pensent jusqu'à s'en faire du mal. On vient qu'à penser tellement que ça affecte le corps avec un tas de symptômes.

Pexels Darina Belonogova

Et vous, que se passe-t-il dans votre tête avant de dormir? Partagez autour de vous pour normaliser ces moments où l'anxiété est plus forte.