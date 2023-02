Le docteur Alain Vadeboncœur prend soin de notre cœur avec son nouveau livre

Entrevue

La science du cœur avec le docteur Alain Vadeboncœur

En ce jour de Saint-Valentin, on parle de cœur. Et plus précisément de celui qui bat à l’intérieur de chacun de nous. Le docteur et vulgarisateur scientifique Alain Vadeboncœur vient tout juste de faire paraitre un nouveau livre sur le sujet. Intitulé Cœurs, du premier au dernier battement, l’ouvrage s’intéresse à cet organe des plus fascinants.

Trouvez le livre ici avec QUB Livre.